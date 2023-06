Street Food Gourmet & Birra d'Eccellenza a Caprino Veronese

A Caprino Veronese è in arrivo lo Street Food Gourmet & Birra d'Eccellenza con Beer Best. L'appuntamento imperdibile sarà in Piazza della Vittoria a Caprino Veronese dal 16 al 18 giugno 2023.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Gli orari:

Venerdi dalle ore 18 alle 24

Sabato e domenica dalle ore 18 alle 24

Saranno presenti food truck gourmet, un'area bambini, spettacoli ed intrattenimenti per grandi e piccini.

Info: https://www.facebook.com/beerbestvr

Beer Best a Caprino Veronese 2023 / Locandina Beer Best