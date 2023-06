A Verona arriva il Payanini Summer Fest tra sport, food truck e tanta musica dal vivo

Payanini Summer Fest e? il festival sportivo-musicale che Verona stava aspettando! Sul prato del Payanini Center, domenica 18 giugno, prendera? vita la prima edizione di un evento che aspira a diventare un appuntamento fisso dell’estate Veronese. Si parte dal mattino con un grande torneo di Green Volley organizzato in collaborazione con l’associazione Fulmini Gialloblu?, per continuare fino alle 18 tra prove di vari sport, food truck, chioschi e mercatini di vintage e artigianato.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Sport, musica e cultura dunque, ma senza rinunciare al divertimento! Sara? possibile provare, senza pressioni e con la voglia di mettersi in gioco, diverse discipline sportive a cominciare - naturalmente - dal rugby! Saranno moltissime le realta? locali coinvolte, tra associazioni sportive, realta? del terzo settore, locali del territorio e - naturalmente - le band che accenderanno il palco per il grande concerto finale. Ad esibirsi per primo il gruppo Mario Rossi fa Rap, band veronese che mescola il rap italiano alle sonorita? punk e indie, trattando temi sociali senza perdere l’energia che fara? saltare il pubblico del Payanini Summer Fest.

A seguire saliranno sul palco i The Foolz, giovanissimi veronesi che malgrado l’eta? hanno gia? dimostrato ampiamente il loro valore, con esibizioni di livello di fronte a un pubblico affezionato e trasversale tanto da aver gia? messo in bacheca uno spettacolo da tutto esaurito al teatro Camploy. La terza band e? Giudi e Quani, un duo che unisce rock, punk e blues, in un mix di energia cruda e potente. Giuditta Cestari alla batteria e voce, e Francesco Quanilli alla chitarra, hanno pubblicato il loro primo album nel 2018, con il secondo - intitolato “Out of my way” in uscita alla fine dell’estate. Chissa? che, con l’album in uscita, Giudi e Quani non regalino qualche pezzo inedito al pubblico del Payanini...

A chiudere il festival una realta? importante e consolidata del mondo soul, funk e rock: The Matt Project faranno ballare il Payanini Center con le loro sonorita? tra il funk e il rock anni ’80. Con i loro quattro album pubblicati e le collaborazioni internazionali di assoluto spessore, il trio formato da Juri Magliolo, Carlo Poddighe e Matteo Breoni promette di chiudere col botto la prima edizione di un festival che vuole stupire e crescere in fretta. Sulla scia del fortunatissimo Rugby Sound, festival milanese organizzato inizialmente da Rugby Parabiago, il Payanini Summer Fest si pone come obiettivo l’apertura totale del Payanini Center al pubblico giovanile veronese, per poter essere vissuto a trecentosessanta gradi come nelle ambizioni che erano alla base della sua costruzione.

Non solo sport dunque, ma vita pubblica a tutto tondo tra cultura, buon cibo, e collaborazioni strette con le realta? del territorio in cui il Payanini Center e? inserito e di cui vuole diventare sempre piu? punto di riferimento. L’apertura del Payanini Center al pubblico dei tornei e a chi volesse partecipare alle attivita? sportive e? alle 10. I food truck e gli stand apriranno alle 12, mentre il concerto e? in programma a partire dalle 18.

Per chi partecipera? alle attivita? sportive diurne l’ingresso e? gratuito, mentre - a partire dalle 17 - l’ingresso al concerto avverra? con l’acquisto di un biglietto dal costo di 5 euro disponibile direttamente all’ingresso del centro sportivo o in prevendita dal sito www.payaninisummerfest.wixsite.com.

Payanini Center / foto ufficio stampa Verona Rugby