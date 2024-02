Visita guidata: "Splendore e terrore nella Verona Barocca"

Il Seicento fu per Verona il secolo dei chiariscuri: le tensioni religiose, la peste, il brigantaggio da una parte...e dall'altra, il marmo e l'oro di uno stile teatrale e macabro, splendido e conturbante come il suo tempo e i suoi personaggi. La visita include l'ingresso in S. Maria del Paradiso e in uno dei più ricchi reliquiari d'Italia.

Data: sabato 13 aprile

Incontro: ore 10.20 davanti a S. Anastasia

Durata: ca 2 ore, la visita terminerà in zona universitaria

Prezzo: 10 euro a persona

Guida: Daniele Bressan

Prenotazione obbligatoria tramite link: https://forms.gle/JDpRdRujkG6oy41U8

Possibilità di prolungare la visita nel pomeriggio con passeggiata e rafting al Lazzaretto di Verona! (forfait totale 35 euro): https://www.facebook.com/share/v4baE2rPPiAEV9QG/?mibextid=9l3rBW.