Doppio appuntamento con Fulvia Degl'Innocenti e lo spettacolo "Cipì" al Forte Gisella

Il 24 agosto ultimo appuntamento della rassegna per famiglie con l'incontro con l'autrice Fulvia Degl'Innocenti che presenta il suo libro "Il Puzzle delle Emozioni", libro che aiuta i giovani lettori a dare un nome alle proprie emozioni e gli strumenti giusti per gestire quelle negative. Ingresso libero, previa prenotazione.

Segue alle ore 21 lo spettacolo "Cipì", tratto dall'omonimo libro di Mario Lodi. Cipì è un esuberante passerotto con tanta voglia di esplorare il mondo. Fin dalla nascita il nido gli sta stretto e i consigli della mamma non bastano a frenare la sua curiosità: il desiderio di conoscere il mondo è sempre più forte di qualsiasi prudenza. Eppure questa sua ribellione lo porta a misurarsi con grandi esperienze ed imprese: scopre le bellezze della natura, il valore dell’amicizia, impara a difendersi dai pericoli e lottare sempre per la verità. Alla fine, diventa padre e insegna ai suoi figli “ad essere laboriosi per mantenersi onesti, ad essere buoni per poter essere amati, ad aprire bene gli occhi per distinguere il vero dal falso, ad essere coraggiosi per difendere la libertà”.

Una produzione di Fondazione Aida ets. Lo spettacolo è inserito nel cartellone de La città dei ragazzi, rassegna organizzata da Fondazione Aida con la collaborazione del Comune di Verona, Quarta Circoscrizione, Estate Teatrale Veronese, Unicredit, Agsm Aim, Fondazione Giorgio Zanotto, Consorzio Zai.

Durante gli eventi sarà aperto un punto di ristoro. La biglietteria aprirà a partire da un'ora prima l'inizio degli eventi.

Foto locandina Fondazione Aida