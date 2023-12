Spettacoli di Natale con Fondazione Aida al Teatro Stimate e Teatro Nuovo

Due giorni dedicati al Natale e soprattutto alla musica pensata per i più piccoli: è questa la proposta targata Fondazione Aida in programma rispettivamente il 26 dicembre al Teatro Stimate (ore 16.30) con “We wish you a Muffins Christmas”, e il 27 dicembre al Teatro Nuovo (ore 16) con Fiabe in concerto…e il sogno realtà diverrà.

In entrambi i concerti si esibiranno: Riccardo Sarti, Giulia Mattarucco, Maddalena Luppi (diplomati al The Bernstein school of musical theatre) e Stefano Colli - concorrente nella sesta edizione di The Voice - de I Muffins, un quartetto di performer con background diversificato che spazia dal doppiaggio e dal cantautorato alla conduzione televisiva e radiofonica dalle promettenti capacità canore.

Saranno due classici come Ring Christmas Bell e Jingle Bells Rock ad aprire We wish you a Muffins Christmas e a scaldare il pubblico dello Stimate. Pura gioia poi con “Santa Claus is coming to Town”, nota nella voce di Mariah Carey; per poi viaggiare nell’atmosfera innevata di “Winter wonderland”; sempre presente in scaletta l’intramontabile Supercalifragilistichespiralidoso.

Si torna indietro di qualche anno con A Natale puoi di Roberta Bonanno, per chiudere con We Wish you a Muffins Christmas (inedito) e una versione briosa di Jingle Bells.

We wish you a Muffins Christmas è un divertentissimo concerto adatto a tutta la famiglia per festeggiare insieme la magia del Natale, con le melodie dei più celebri brani natalizi e attraverso le intramontabili colonne sonore delle fiabe che hanno fatto la storia. In collaborazione con la Prima Circoscrizione Centro Storico del Comune di Verona.

Ritmi briosi anche per Fiabe in concerto…e il sogno realtà diverrà in programma il giorno dopo al teatro Nuovo. Se il format del concerto che scalda gli animi dei bambini e strizza l’occhio a genitori rimane lo stesso, la scaletta assume ritmi e contenuti molto diversi: dedicato al Natale il primo il secondo è un affondo sulle più belle canzoni e hit dell’infanzia, da Mary Poppins in poi, con particolare attenzione alle nuove uscite.

Durante il concerto al Teatro Nuovo, I Muffins e Fondazione Aida presenteranno il nuovo inedito arrangiamento di Un sogno splende in me tratto da Wish, per coronare gli otto anni dalla costituzione del gruppo e i due anni di collaborazione stabile con Fondazione Aida. Un sodalizio volto a esplorare il mondo dei musical e dei concerti per le famiglie, forme di intrattenimento che sono già parte integrante del consolidato ambito della produzione teatrale per i ragazzi targata Fondazione Aida.

Teatro Stimate (Via C. Montanari, 1 Verona).

Teatro Nuovo (Piazza Viviani, 10 Verona)

Info: www.fondazioneaida.it

Tel. 0458001471 – fondazione@fondazioneaida.it

