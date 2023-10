Speed date di Halloween al DB Hotel Verona

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 360 gradi.

Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211. Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.

Il funzionamento è semplice ed intuitivo. Avrete a disposizione 180 secondi per poter interagire e capire se la persona davanti a voi vi farà scattare la scintilla per un possibile flirt reciproco, oppure no. Al suono del gong l'uomo cambierà di posto fino a quando avrà conosciuto tutte le donne presenti all'evento. Avrete modo quindi di conoscere tutti i partecipanti. Se troverete una persona, con la quale si creerà una buona intesa, avrete occasione di scambiarvi il numero di telefono e valutare la possibilità di un appuntamento individuale. Al termine dello speed date potrai gustare un magnifico e assortito aperitivo e sorseggiare dell'ottimo vino presso il DB Hotel Verona di Caselle (Vr). Avrai l'occasione di continuare a chiacchierare con chi preferisci e, magari, programmare un prossimo incontro.

La nostra animatrice Loredana sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie!

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 35 euro (15 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo 20 euro menù sul posto)

Quota senza Vip-card donna: 32 euro (12 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo 20 euro menù sul posto)

Titolari Vip-card: 27 euro (7 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo 20 euro menù sul posto)

Sconti se porti degli amici

Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra. Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 25 Ottobre 2023. Vi aspettiamo alle ore 19 - DB Hotel Verona Via Aeroporto, 20/C, 37067 Caselle. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.