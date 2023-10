"La luna delle fade" speciale Halloween

Il gruppo di guide escursionistiche "La Luna delle Fade", sempre accompagnato da Riccardo Galtarossa al pianoforte, vi propone un'uscita in notturna da "brivido": una magica vigilia del giorno dei morti in perfetto stile cimbro. L'evento è in collaborazione con MasoVerde a Roverè Veronese, uno spazio unico, immerso nel verde, dove conoscere le specialità della Lessinia e degustare i sapori autentici di questo magico territorio.

A MasoVerde vi aspettano, a concludere la serata, ricchi e gustosi taglieri, birre artigianali, vino del territorio! Ovviamente non mancheranno deliziosi dolci e dolcetti accompagnati anche, a piacere, da bevande calde.

DATI TECNICI:

Dislivello: 200m

Lunghezza: 5km

Difficoltà: E (facile)

Durata: 4h

Ritrovo: ore 20 presso la sede di MasoVerde. Località Maso di Sotto, 8, 37028 Roverè Veronese VR.

Costo: 40 euro (25 euro escursione + 15 euro buffet)

Prenotazione obbligatoria, posti limitati

Per maggiori info e prenotazioni: