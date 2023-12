Speak and spritz, aperitivo linguistico: Christmas party

Ci vediamo mercoledì 13 dicembre per lo Speak and Spritz di Natale, con un aperitivo linguistico con varie attività in inglese a tema e un bellissimo karaoke natalizio per scatenare la Mariah Carey che è in te.

?? Dalle 19: APERITIVO LINGUISTICO

? Dalle 21.30: CHRISTMAS KARAOKE

? Mercoledì 13.12 | Dalle 19

? Hartigan’s Irish Pub | Vic. Cieco Disciplina 2, Verona

? Entrata libera