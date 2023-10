Song Camp Italy: concerto di chiusura con Steve Poltz, The Reislers & Matt Backer

Song Camp Italy concerto di chiusura 6 ottobre 2023 a San Felice di Illasi (VR), Italia. Sebbene abbiano scritto canzoni e si siano esibiti con artisti tra cui Jewel, Billy Strings, Sissy Spacek, Emmylou Harris, Elton John, Cher, Raul Malo dei The Mavericks, Pinchas Zukerman e molti altri, non c'è niente come ascoltare le canzoni eseguite dagli stessi scrittori.

Song Camp Italy presenterà i concerti di chiusura della sua edizione 2023 al San Felice Resort di Illasi (VR), Italia, il 6 e 7 ottobre 2023, a partire dalle 20:00 entrambe le sere. Queste due serate sono destinate ad essere un viaggio musicale con una straordinaria lineup di artisti tra cui Steve Poltz, Matt Backer e Paul e Cheryl Reisler venerdì sera, e John McCutcheon, Rahel n Beck e Susan Cattaneo sabato sera.

I biglietti per questo evento sono disponibili per 45 euro per serata (90 euro per due serate) e possono essere acquistati online su bit.ly/sci23-concerti o all'ingresso. La capacità è limitata quindi si consiglia di acquistare i biglietti online in anticipo.

Steve Poltz è un cantautore canadese-americano noto per i suoi testi eccentrici, divertenti e toccanti e per le sue performance dal vivo incandescenti. Steve ha co-scritto il grande successo multi-platino di Jewel "You Were Meant For Me", insieme alle collaborazioni e co-scritture più recenti con il fenomeno bluegrass vincitore del GRAMMY Billy Strings, Molly Tuttle, Sierra Hull, Nicki Bluhm, Oliver Wood e Mojo Nixon. L'Associated Press lo ha soprannominato "in parte musicista di strada, in parte Iggy Pop e in parte Robin Williams, un folk a ruota libera con uno spirito veloce e un grande cuore".

Matt Backer è un chitarrista, cantante, cantautore e turnista molto richiesto con sede a Londra. Nel corso di una carriera di 35 anni, ha registrato, eseguito e co-scritto canzoni con una vasta gamma di artisti tra cui Julian Lennon, Steve Earle, Emmylou Harris, Sinead O'Connor, Joe Cocker, Elton John, Alice Cooper, Bananarama, Cher, Bob Geldof, Belinda Carlisle e Kermit the Frog. È stato il chitarrista degli ABC, il gruppo superstar multi-platino degli anni '80, per oltre 20 anni.

Paul Reisler è stato il leader dei Trapezoid ed è il fondatore e direttore artistico di Kid Pan Alley, un'organizzazione no-profit che ha scritto circa 2.800 canzoni con oltre 80.000 bambini. Artisti tra cui Amy Grant, Sissy Spacek, Pinchas Zukerman, Delbert McClinton, Cracker, Kix Brooks, la Nashville Chamber Orchestra e altri hanno registrato le loro canzoni. Ha anche scritto la sceneggiatura e la musica per due musical, nonché le Favole di Esopo per orchestra e narratore. Durante la performance, sarà affiancato dalla cantante Cheryl Reisler.

Acquista subito i tuoi biglietti su bit.ly/sci23-concerti e prendi parte al gran finale di Song Camp Italy al San Felice Resort.

Informazioni su Song Camp Italy: Song Camp Italy è un campo di scrittura di canzoni che riunisce aspiranti cantautori, musicisti e appassionati di musica per una settimana di creatività, collaborazione e ispirazione. Fondato con l'obiettivo di promuovere il talento e la comunità musicale, Song Camp Italy è un rifugio in cui i cantautori possono affinare la propria arte e condividere la propria passione per la musica. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare SongCampItaly.it.

Song Camp Italy Concerti di Chiusura

3-8 ottobre 2023 Sporting Hotel San Felice Illasi (VR) Italia

info@songcampitaly.com

Foto copertina organizzazione Song Camp Italy