"Il segreto del pifferaio magico" in scena al Teatro Dim

Tre attrici restano bloccate in un teatro che è stato trasformato per l’occasione in un deposito di cibo. Per far passare il tempo decidono di raccontarsi una storia classica “Il Pifferaio magico” utilizzando gli oggetti presenti nella stanza. Il pubblico dovrà aiutare gli attori ad adattare la storia del Pifferaio magico alla realtà. Fondazione Aida ets e Febo Teatro.

Biglietti: intero 6 euro - ridotto 5 euro (da 3 a 12 anni compresi, over 65, residenti di Castelnuovo del G. e accompagnatori disabili). Come acquistare: presso la biglietteria del teatro ogni mercoledì dalle ore 17 alle ore 19 nelle giornate di spettacolo un’ora prima dell’inizio online ai siti www.dimteatrocomunale.it oppure www.fondazioneaida.it.

Per ulteriori info:

tel. 0458001471 - 0456115110 - 3289628725

mail: info@dimteatrocomunale.it

Con Claudia Bellemo, Sara Favero, Silvia De Bastiani sotto la regia di Nicola Perin e drammaturgia di Pino Costalunga e Claudia Bellemo.

Spettacolo inserito nel cartellone di Famiglie a teatro 2023-24, rassegna organizzata da Fondazione Aida con il Comune di Verona Assessorato all’Istruzione, MiC Ministero della Cultura, Regione del Veneto, Arteven e Fondazione Banca Popolare di Verona.

Foto ufficio stampa Fondazione Aida