"Scrivere cinema", seminario di scrittura cinematografica con Alessandro Garilli

Dal 24/02/2024 al 25/02/2024

Seminario intensivo di due giorni due in cui si analizzeranno i meccanismi della drammaturgia applicata al cinema per approcciarsi alla scrittura di una sceneggiatura o semplicemente per guardatre con occhi nuovi un film. Poche parole, molte immagini, tanto cinema.

Alessandro Garilli ha scritto e diretto il cortometraggio "Io sono Rosa Parks" vincitore del Bando MigrArti Cinema 2018. Il suo film d'esordio "La seconda via" ha vinto due premi all'Asti International Film Festival 2023 e il documentario "Lee & me", suo ultimo lavoro, è visibile su Amazon Prime Video.

Info orari e costo a segreteria.granbado@gmail.com - 3757935344.