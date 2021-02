San Valentino family: corso online di cucina per bimbi e genitori

San Valentino Family è un corso di cucina online per bimbi e genitori che si terrà sabato 13 febbraio dalle 15 alle 17 circa in diretta da èCucina. Festeggiamo San Valentino in famiglia con un corso di cucina online dove preparerai insieme agli chef di èCucina una Sachertorte dall'inizio alla scritta finale! Potrai partecipare con tutta la tua famiglia!

Ci si iscrive direttamente on line. Verrà inviato il link per collegarsi in videoconferenza. Si indicherà la lista degli ingredienti e le attrezzature

Verranno inviate le ricette in pdf. È possibile partecipare in più persone della stessa famiglia nella stessa casa.

Informazioni e contatti

Il costo è a postazione di computer. Iscriviti subito invia una mail a info@ecucina.eu oppure chiama il 334 1934095.