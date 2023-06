A Verona torna la Sagra di Borgonuovo per la sua 73esima edizione

Musica dal vivo, balli, mostre, stand gastronomici, l’immancabile pesca di beneficenza e tanto altro. Dopo tre anni di chiusura forzata per Covid il quartiere di Borgo Nuovo si riapre alla città per festeggiare la 73esima edizione della sua sagra.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Da giovedì 1 a lunedì 5 giugno la piazza Angelo Dall’Oca Bianca vedrà il quartiere della prima periferia cittadina, tornare ad essere una grande famiglia in festa, ritrovando un appuntamento che vuole favorire la socializzazione grazie alla partecipazione di residenti e non. La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia Beata Vergine Maria in collaborazione con le associazioni del territorio e patrocinata dal Comune di Verona.

Il programma della 73esima edizione

Giovedì 1 giugno, alle 19 apertura stand gastronomici, bar, gioco "Stappa la Fortuna". Nell'Area Giovani, via Agrigento, 45, pubRock e Pesca di Beneficenza. Alle 20, nelle sale delle Opere Parrocchiali, via Taormina, 24 mostra fotografica collettiva "Le Forme del Sacro" a cura dei gruppi fotografici Planar 1:2,8 e Scatti da Lupi. Mostra sculture lignee di Elvis Ayemiomo, esposizione e realizzazione dal vivo. Alle 20.30 musica con Blood On Blood, Bon Jovi Tribute Band.

Venerdì 2 giugno alle 19 apertura stand gastronomici, bar, gioco "Stappa la Fortuna" Nell'Area Giovani, via Agrigento, 45, pubRock e Pesca di Beneficenza. Alle 20 nelle sale delle Opere Parrocchiali, via Taormina, 24 mostra fotografica collettiva "Le Forme del Sacro" a cura dei gruppi fotografici Planar 1:2,8 e Scatti da Lupi. Mostra sculture lignee di Elvis Ayemiomo, esposizione e realizzazione dal vivo. Alle 20.30 orchestra musica live con Susanna Pepe con pista da ballo.

Sabato 3 giugno alle 19 apertura stand gastronomici, bar, gioco "Stappa la Fortuna". Nell'Area Giovani, via Agrigento, 45, pubRock e Pesca di Beneficenza. Alle 20 nelle sale delle Opere Parrocchiali, via Taormina, 24 mostra fotografica collettiva "Le Forme del Sacro" a cura dei gruppi fotografici Planar 1:2,8 e Scatti da Lupi. Mostra sculture lignee di Elvis Ayemiomo, esposizione e realizzazione dal vivo. Alle 20.30 ballo latino americano con Diego Massiloco con pista da ballo.

Domenica 4 giugno alle 11.30 in piazza A. Dall'Oca Bianca, Santa Messa Solenne in onore della Beata Vergine Maria. Successivamente Pranzo per Famiglie. (Prenotazione in canonica 9-12, tutti i giorni feriali, entro maggio). Alle 15 in piazza A. Dall'Oca Bianca, due ore di Giochi per bambini, piccoli e grandi, animati dagli Scout Agesci V14. Alle 19 apertura stand gastronomici, bar, gioco "Stappa la Fortuna". Nell'Area Giovani, via Agrigento, 45, pubRock e Pesca di Beneficenza. Alle 20 nelle sale delle Opere Parrocchiali, via Taormina, 24 mostra fotografica collettiva "Le Forme del Sacro" a cura dei gruppi fotografici Planar 1:2,8 e Scatti da Lupi. Mostra sculture lignee di Elvis Ayemiomo, esposizione e realizzazione dal vivo. Alle 20.30 Binario 23 in concerto, musica anni 60-70 con pista da ballo.

Lunedì 5 giugno alle 19 apertura stand gastronomici, bar, gioco "Stappa la Fortuna". Nell'Area Giovani, via Agrigento, 45, pubROCK e Pesca di Beneficenza. Alle 20 nelle sale delle Opere Parrocchiali, via Taormina, 24 mostra fotografica collettiva "Le Forme del Sacro" a cura dei gruppi fotografici Planar 1:2,8 e Scatti da Lupi. Mostra sculture lignee di Elvis Ayemiomo, esposizione e realizzazione dal vivo. Alle 20.30 musica popolare con Contrata Lorì con pista da ballo. Alle 21.30 estrazione numeri vincenti Lotteria 73° Sagra di BorgoNuovo.

Ass. Benini: «Evento importante per tutta la comunità»

La sagra è stata presentata in Sala Arazzi dall’assessore al Decentramento Federico Benini. Sono intervenuti il presidente della 3^ Circoscrizione Riccardo Olivieri e il parroco di Borgonuovo monsignor Cosma Ambrosini. «È un evento importante per tutta la comunità che, dopo la pandemia, può tornare a riunirsi in una grande festa collettiva - ha detto l’assessore al Decentramento Federico Benini -. Abbiamo patrocinato questa iniziativa perché pensiamo abbia una valenza sociale e di partecipazione che il Comune intende promuovere in tutti i quartieri».

«I quartieri della 3^ Circoscrizione sono molto animati dalle sagre – ha sottolineato il presidente Riccardo Olivieri -. Tutti momenti di aggregazione che svolgono un ruolo fondamentale soprattutto nel periodo estivo, in cui alcuni luoghi di intrattenimento sono chiusi, soprattutto quelli per gli anziani. Dobbiamo ringraziare le parrocchie e i circoli Noi che, nonostante le difficoltà, proseguono l'impegno a favore della collettività».

«Ringrazio i volontari per il lavoro che svolgono e le istituzioni per la vicinanza – ha affermato monsignor Cosma Ambrosini -. E’ un’attività di un quartiere che vuole ripartire dopo quattro anni, e che vuole dimostrare cosa è diventato negli anni, con le sue bellezze e le sue risorse, un’occasione per una reciproca apertura con la città».

Locandina Sagra di Borgonuovo 73esima edizione