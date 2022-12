Romeo & Giulietta in realtà virtuale

APERTURA 2023 - Il 6.7.8. Gennaio 2023 riapre il S.I.M. ai visitatori in turni dalle 15 alle 18. Il primo museo interattivo shakespeariano italiano ti aspetta a Verona, all’interno del Teatro Satiro OFF. Vivi nel SIM un’esperienza unica in tre atti: un viaggio fatto di storia della città, tecnologia e teatro attraverso i personaggi più famosi del teatro di William Shakespeare. Quest'anno si aggiunge un quarto atto, quello virtuale.

IN ANTEPRIMA SARANNO DISPONIBILI DELLE POSTAZIONI DI VR (VISORI VIRTUALI) per immergersi nell'opera più romantica conosciuta nella scena finale. Romeo&Giulietta a 360° e in realtà virtuale interpretato dalla compagnia di Casa Shakespeare in lingua italiana.

