"Recital – 20 di risate", al Teatro Dim Castelnuovo del Garda Debora Villa per la ricerca sulla fibrosi cistica

Sarà una serata di teatro seguita da un momento conviviale di solidarietà quella di sabato 2 dicembre al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda, organizzata dal Comune in collaborazione con Fondazione Aida.

Alle ore 21 andrà in scena Debora Villa “Recital – 20 di risate”, uno spettacolo che contiene i venti testi più famosi di Debora Villa, raccolti nella sua ventennale carriera sui palchi televisivi e teatrali. Verrà proposto il meglio del suo repertorio, dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità, alle favole raccontate con graffiante cinismo comico. Passando per Adamo ed Eva, Debora ci racconterà, con la sua inconfondibile vis comica, cosa succede ad una donna quando raggiunge i “nannaranannann” anni.

Dopo lo spettacolo seguirà una degustazione di vini presentati dalle Cantine di Castelnuovo del Garda e del panettone artigianale. In questo contesto sarà possibile sostenere con una donazione la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS (FFC Ricerca) – Delegazione Lago di Garda, supportando, con un gesto concreto, l’attività di ricerca finalizzata a sconfiggere la fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Europa, senza ancora una cura risolutiva. In Italia esiste un portatore sano ogni 30 persone circa, spesso senza saperlo; a ogni gravidanza, una coppia di portatori sani ha una probabilità su 4 di avere un figlio malato. Da 25 anni la Fondazione seleziona e finanzia progetti di ricerca con l’obiettivo di migliorare la durata e la qualità di vita delle persone con fibrosi cistica.

«Sono molto felice di rappresentare la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica in un’occasione così piacevole e con un pubblico sensibile. – dichiara Eleonora Crocé, responsabile della Delegazione FFC Ricerca Lago di Garda – In questi anni la ricerca sta dando ottimi risultati grazie a nuovi farmaci, ma il 30% dei malati sono ancora senza cura. È per loro che non possiamo fermarci».

Vini del territorio, la trascinante comicità di Debora Villa e tanta solidarietà in un’unica serata al Teatro Dim.

I biglietti, intero 15 euro e ridotto 12 euro, sono acquistabili in teatro, presso la biglietteria, tutti i mercoledì dalle 17 alle 19; un’ora prima dello spettacolo e su www.dimteatrocomunale.it

Info e prenotazioni 045/6115110 - 328-9628725 / info@dimteatrocomunale.it - www.dimteatrocomunale.it

Debora Villa / foto ufficio stampa Fondazione Aida