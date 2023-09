A Sommacampagna l'ottavo Raduno nazionale dei borghi della lettura

Un fine settimana interamente dedicato ai libri e alla lettura, quello che si vivrà a Sommacampagna sabato 9 e domenica 10 settembre, in occasione dell’8° Raduno Nazionale dei Borghi della lettura che ha scelto il paese veronese per ospitare il raduno annuale.

Una investitura importante per il Comune di Sommacampagna, che ha ottenuto dal Ministero della Cultura il riconoscimento di Città che Legge per gli anni 2023 e 2024, come evidenzia l’Assessora alla Cultura, Eleonora Principe: «Siamo entusiasti del risultato, frutto dell’impegno di lunga data nella promozione del libro e della lettura da parte di Comune, Scuole, Associazioni e singoli cittadini, che l’anno scorso hanno sancito questo impegno con un “Patto per la Lettura. Vi invitiamo a partecipare a questo bellissimo appuntamento per viaggiare sulle ali della lettura!».

Sabato 9 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, piazza Castello si animerà con presentazione di libri, laboratori per bambini, bookcrossing, letture ad alta voce e stand informativi presieduti dalle realtà del territorio che hanno sottoscritto il Patto per la Lettura. In particolare, l’area bambini gestita dalle scuole del Comune di Sommacampagna, organizza alle 10.30 e alle 15.30 delle “Letture ad alta voce” a cura di educatrici ed insegnanti e, a seguire, laboratori con i libri. La selezione di libri per adulti presentati spazia dai consigli per scrivere di libri in rete ai proverbi veneti, dal Vajont alla battaglia del 1866.

Alle 10.30, ad aprire le danze è il libro “Da Villafranca a Custoza. La battaglia dei soldati.” di Angelo Bressanelli, a cura di Custodiamoci, che ripercorre il periodo risorgimentale dall'Armistizio di Villafranca per arrivare alla cessione del Veneto all'Italia, prendendo in esame i due eserciti, quello italiano e quello austriaco, e riportando le impressioni della battaglia del 1866 descritte dai soldati; il secondo appuntamento, alle 11.30, è con i consigli a cura di Daniela Barani, Educational Consultant Oxford University Press, per “Come scrivere di libri in rete e sui social”; chiude la mattina, alle 12.00, il libro “Il tempo nei Proverbi veneti” di Marco Girardi in dialogo con Cristina Stevanoni, letture di Elisa Zoppei, a cura di Cierre Edizioni che riporta al passato, quando santi del giorno e festività del calendario ecclesiastico, modi di dire e proverbi offrivano un importante supporto mnemonico e indicazioni sicure sui periodi migliori per i lavori nei campi.

Il pomeriggio si apre, alle 15.30, con la presentazione di un libro che ripercorre le difficoltà relazionali della diciasettenne Zoe, dal titolo “Le avventure di una liceale invisibile” di Anna Napponi, a cura dell’autrice Letture del Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio; infine, alle 17.00, un romanzo che, basandosi sui documenti del processo della tragedia del Vajont, prova ad immagine un finale diverso, dal titolo “La gola del diavolo. Giallo nel Vajont” di Davide Rigoni in dialogo con Maurizio Reberschak, a cura di Cierre Edizioni.

Domenica 10 settembre, alle ore 10 nella Sala degli Affreschi del Municipio, si terrà l’assemblea nazionale dei Borghi della Lettura, nel corso della quale i Borghi accorsi da diverse regioni italiane, condivideranno la propria esperienza nella promozione della lettura.