"Qua la manina!", piccola rassegna di attività per bambini

Piccoli laboratori per piccoli artisti, da gennaio 2024 presso Spazio Qui, nuova realtà dedicata alla creatività e all'illustrazione nel quartiere di Quinzano a Verona, in via Nuova 17.

QUA LA MANINA!

?Faccio io!

Quattro incontri per mamme e bambini 0-18, in un ambiente accogliente secondo il pensiero montessoriano, per confrontarsi su come accompagnare le tappe della crescita e del gioco. Con Silvia Todeschini.

Presentazione martedi 23 gennaio alle 10.30,

Costo: 120 euro

Info: https://www.spazioqui.com/faccio-io/



?Manine in carta

Due laboratori per sperimentare con la carta: da materiale duttile e modellabile, a ricetta base per raccontare storie realizzando libretti e leporelli. Dai 3 ai 5 anni.

Con Alice Rovetti, martedi 23 gennaio e giovedi 1 febbraio dalle 16.30 alle 17.30,

Costo: 40 euro

Info: https://www.spazioqui.com/manine-in-carta/



?Faccio facce!

Tre appuntamenti di gioco per avvicinare i bambini ad alcune semplici tecniche di stampa, ogni volta diverse, secondo i propri tempi e curiosità. Dai 3 ai 5 anni, con Officina Piccolina.

Giovedi 8, 15, 22 febbraio dalle 16.30 alle 17.30, Costo 60 euro

Info: https://www.spazioqui.com/faccio-facce/



?Mini-corso di fumetto.

Tre appuntamenti dedicati a fumetto e manga: dalle basi del disegno, a che cos’è un fumetto, a come si realizza una storia. Per bambini dai 7 ai 10 anni con Micol Ceoletta.

Sabato 13, 27 gennaio e 10 febbraio dalle 15.30 alle 17.30

Costo: 80 euro

Info: https://www.spazioqui.com/mini-corso-di-fumetto/



Per informazioni

info: corsi@spazioqui.com

+39 375 706 2532

https://www.spazioqui.com/proposte-per-bambini/