Al Forte Gisella va in scena lo spettacolo teatrale "La principessa e il drago"

Giovedì 15 luglio arriva "La principessa e il drago" della compagnia pisana Teatrino dei Fondi, a Forte Gisella alle ore 21 per la rassegna La città dei ragazzi 2021 organizzata da Fondazione Aida. La Principessa e il Drago è una fiaba originale, dove l’amore e la nobiltà d’animo vanno oltre le differenze sociali. Una storia che ci aiuta a riflettere sull’importanza di non fermarsi alle apparenze, sull’importanza di non aver paura del diverso da noi, sull’importanza della conoscenza e del dialogo per abbattere gli stereotipi e i pregiudizi.

Dopo La Principessa e il Drago, il 22 luglio debutterà Il Segreto del Pifferaio Magico, di Fondazione Aida e Febo Teatro. Allestito in piena pandemia lo spettacolo è tratto da una leggenda tedesca che si ispira ad una pandemia del XIII secolo che colpì proprio i bambini. Ma perché le attrici raccontano di pandemia durante la pandemia? Per far vivere la speranza e il desiderio. L’umanità ha già affrontato situazioni simili nel corso della storia riuscendo a superarle e acquisendo maggiori consapevolezze. La rassegna è organizzata in collaborazione con il Comune di Verona Assessorati alla Cultura, Politiche Giovanili e Decentramento, Consorzio ZAI, Unicredit e AGSM.

Informazioni e contatti

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21, la biglietteria apre le sere di spettacolo alle 20. Posti limitati si consiglia di acquistare online https://bit.ly/citta_ragazzi_21.

Forte Gisella (via Mantovana 117 Verona).

Biglietti: da 3 a 12 anni: 4 euro, da 12 anni in poi: 6 euro, fino a 3 anni gratuito.

Per informazioni: 045/8001471 – fondazione@fondazioneaida.it

