Pranzo ludico sensoriale al Mercato della Terra di Slow Food a San Floriano

Il 17 settembre 2023, vieni al Mercato della Terra Slow Food a San Floriano, dove potrai gustare un pranzo sensoriale unico: un'esperienza unica per i tuoi sensi. Un evento imperdibile per gli amanti del cibo buono e sano, che si terrà il domenica 17 settembre 2023 alle 13 presso il Chiostro della Pieve di San Floriano, (via della Pieve 49 - 37029 - San Pietro In Cariano), dopo il Mercato della Terra di Slow Food (dalle 9 alle 13).

Unisciti a noi per un'esperienza culinaria unica, dove potrai gustare prelibatezze locali e sperimentare un pranzo sensoriale indimenticabile. Il Mercato della Terra Slow Food offre una varietà di prodotti freschi e di qualità provenienti da agricoltori e produttori locali. Questo evento ti permetterà di immergerti nella cultura culinaria locale, scoprire nuovi sapori e connetterti con la comunità Slow Food. Sia che tu sia un esperto del cibo o semplicemente un appassionato, il Pranzo Ludico Sensoriale ti offrirà un'esperienza divertente ed interattiva.

Non perdere l'opportunità di assaporare piatti deliziosi, incontrare nuove persone e sostenere l'agricoltura genuina e sostenibile. Prenota subito il tuo posto per questo evento straordinario!