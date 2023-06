Tre imperdibili concerti per i Pooh all'Arena di Verona

Dopo il tutto esaurito a San Siro, gli ultimi biglietti disponibili per lo Stadio Olimpico di Roma (sabato 15 luglio), e il sold out dei due concerti del 29 e 30 settembre, per i Pooh si aggiunge un terzo appuntamento l’1 ottobre all’Arena di Verona. Dopo Verona, “POOH – AMICI X SEMPRE” arriverà nei palasport di Milano, Bologna, Torino e Firenze.

I biglietti per la nuova data all’Arena di Verona saranno disponibili dalle ore 18 di mercoledì 3 maggio, su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali. Disponibili sempre su Ticketone i biglietti per il tour nei palasport e gli ultimissimi biglietti per sabato 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Per info sugli eventi (prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound): www.friendsandpartners.it.

Sul palco, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno oltre 50 anni di musica attraverso successi che hanno fatto la storia, tra cui “AMICIXSEMPRE”, storico brano del 1996, ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme. Il video del brano, nato da un’idea dei Pooh, con la regia di Red Canzian e il montaggio curato da Salvatore Cafiero, il video di AMICIXSEMPRE è visibile qui.

RTL 102.5 è la radio partner degli eventi live “POOH – AMICI X SEMPRE”. Queste tutte le date del tour:

6 LUGLIO - STADIO G. MEAZZA - MILANO SOLD OUT

15 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMA

16 SETTEMBRE – TEATRO ANTICO – TAORMINA NUOVA DATA

17 SETTEMBRE – TEATRO ANTICO – TAORMINA NUOVA DATA

19 SETTEMBRE – TEATRO VALLE DEI TEMPLI – AGRIGENTO NUOVA DATA

21 SETTEMBRE – ARENA FLEGREA – NAPOLI NUOVA DATA

24 SETTEMBRE – VILLA MANIN - CODROIPO (UD) NUOVA DATA

29 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT

30 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT

1 OTTOBRE – ARENA DI VERONA NUOVA DATA

6 OTTOBRE - MEDIOLANUM FORUM - MILANO

7 OTTOBRE - UNIPOL ARENA - BOLOGNA

13 OTTOBRE - PALA ALPITOUR - TORINO

14 OTTOBRE - NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

POOH / foto Cosimo Buccolieri via Ufficio Stampa Parole & Dintorni