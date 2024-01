Personalità e conoscenza di sé | Webinar di valutazione della propria personalità con il Big Five

Personalità e Conoscenza di Sè | L'Associazione scientifica EBMc (Evidence Based Management consultancy) propone, in collaborazione con il Centro Camilliano di Formazione, un laboratorio di valutazione della propria Personalità attraverso il celebre Test BigFive.

Quando e come? Il 25 gennaio 2024, dalle 18 alle 20 via Zoom - Nr. 1 credito CNCP: «Il nostro laboratorio di valutazione della personalità è rivolto a Counselor, Professionisti della relazione di aiuto e a chiunque sia interessato a un percorso di autoconoscenza. Intrattenersi con l'oroscopo o con i test di personalità sulle riviste è un piacevole passatempo che molti di noi scelgono per tentare di capire un po' di più su se stessi. Queste attività, possono offrire momenti di distrazione e, talvolta, spingerci a riflettere su chi siamo e su chi vogliamo diventare. Ma quando ci avviciniamo a metodi basati su solide basi scientifiche per esplorare la nostra personalità, entriamo in un territorio più profondo e significativo. Nel nostro laboratorio, utilizzeremo il Test Big Five, un modello psicologico affermato che articola la personalità in cinque tratti essenziali: Estroversione, Gradevolezza, Coscienziosità, Stabilità Emotiva (o Nevroticismo, il suo opposto) e Apertura all'Esperienza. Questo approccio ci permette di andare oltre la semplice curiosità, offrendo strumenti concreti per una comprensione più profonda di noi stessi e delle dinamiche che influenzano le nostre relazioni e decisioni».

