Passeggiata sportiva in collina a Verona il 21 giugno 2023: «Cominciamo bene la giornata camminando di buon passo nella natura! Percorso breve perlopiù su sentiero, con molti tratti in discesa e salita abbastanza sostenuti. Previste alcune brevi pause per conoscere un po’ il luogo in cui ci troviamo».

Cani (al guinzaglio) benvenuti.

I minorenni devono essere accompagnati da un adulto.

Equipaggiamento obbligatorio: scarpe sportive con suola antiscivolo (scarponcini o scarpe da trail), acqua.

Durata: circa 2 ore

Lunghezza: 5 chilometri

Dislivello: 200 metri

Ritrovo: piazza Avesa ore 9

Costo: Adulti 4 euro, bambini 2 euro

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA VIA TELEFONO O WHATSAPP ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO PRIMA.

Tel. 375 610 42 67. Escursione guidata da una guida ambientale escursionistica iscritta ad Aigae.