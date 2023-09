Escursione multisensoriale: "La luna delle fade"

Idee su come passare un venerdì sera diverso dal solito? Unitevi a noi per un’esperienza unica e multisensoriale presso la Valle delle Sfingi di Camposilvano (VR): accompagnati dalle dolci note di Riccardo Galtarossa al pianoforte, dal calore delle fiaccole e dalla luce della luna, verrete letteralmente trasportati in un’antica favola cimbra, al cospetto di Orchi, Anguane e altre creature mitiche che si dice abitassero questa valle in tempi antichi!

Le nostre guide GAE vi faranno da ciceroni durante quest’escursione alla scoperta di una Lessinia quasi dimenticata ma ancora viva!

RITROVO: Parcheggio di Camposilvano (SP13, 37030 Velo veronese VR)

ORARIO DI RITROVO: ore 20 (si raccomanda la puntualità)

DISLIVELLO: +70 m circa

DIFFICOLTA’: molto facile

LUNGHEZZA: 5 km

DURATA: 3,5 h

MERENDA DI MEZZANOTTE

NECESSARIA TORCIA FRONTALE

Il costo dell’escursione è di 20 euro da consegnare il giorno dell’evento (under 12 costo 10 euro). Per info e iscrizioni: tel. 3490032550.