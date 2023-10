La forza e la spettacolarità della natura: i laghi di San Giuliano

Difficile esprimere a parole la bellezza di questi luoghi. I laghi di San Giuliano e il percorso per raggiungerli sono di una spettacolarità che ha pochi eguali nelle Dolomiti e nelle Alpi. Vi accompagneremo in un trekking di due giorni tra boschi di larici e abeti, pascoli e laghi alpini, circondati dalla maestosità dei gruppi montuosi Presanella, Adamello e Brenta, avvolti dagli sfavillanti colori dell’autunno.

Questo percorso, fuori dalle rotte turistiche sovraffollate, ci introdurrà in una natura selvaggia e incontaminata, trasmettendoci sensazioni vere ed intense. Se saremo fortunati ammireremo il volo dell’aquila e cammineremo a fianco alle impronte lasciate dall’orso (in piena sicurezza ovviamente!). Potrete provare l’esperienza unica di una notte in rifugio: il tramonto, il cielo stellato e il risveglio all’alba immersi nella natura lasceranno a tutti un’emozione indelebile!