Passeggiata di educazione cinofila: "A portata di zampa"

Escursione naturalistica lungo il fiume Adige, unica nel suo genere, organizzata con l'obiettivo di farvi conoscere le meraviglie della natura e migliorare la vostra relazione con i vostri amici a quattro zampe.

L'escursione sarà una perfetta fusione di natura, amicizia e apprendimento, e vi offrirà l'opportunità di esplorare uno dei luoghi naturalistici meno conosciuti, proprio ad un passo dalla vostra casa. L'evento sarà arricchito dalla presenza di una guida GAE e di un esperto educatore cinofilo, che vi introdurranno alle basi della conduzione cinofila e vi faranno apprezzare la natura in modo singolare.

La vostra escursione sarà guidata da Roberto Cazzador, una guida GAE iscritta all'AIGAE e che opera in base alla legge n°4/2013. Roberto è anche un esperto botanico che vi condurrà tra le meraviglie della natura, facendovi scoprire dettagli e curiosità che forse non conoscevate. Aiutandovi a interagire con i vostri amici a quattro zampe ci sarà invece Matteo Favaretto, un esperto educatore cinofilo con oltre 20 anni di esperienza. Matteo si occupa di pet therapy e vi insegnerà a condurre i vostri cani in un ambiente naturale, migliorando così la vostra relazione con loro.

Il percorso è semplice e pianeggiante, lungo il fiume Adige e durerà 2,30 ore. Le ore che non saranno spese solo a camminare, ma anche ad ammirare gli aspetti naturali e paesaggistici del nostro fiume e a iniziare a creare un legame con il vostro amico a 4 zampe.