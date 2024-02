Parole d’amore a Verona in Love con Licia Troisi, Subsonica, Francesco Sole e Luca Cerchiari

Arriva a Verona in Love, l’evento che racconta l’amore nella città simbolo di Romeo e Giulietta, dal 9 al 14 febbraio, arriva Parole d’Amore, la rassegna di incontri letterari a cura di Feltrinelli Librerie. Quattro incontri con altrettanti protagonisti della scena letteraria e musicale italiana, volti a indagare le variegate sfaccettature dei sentimenti e delle relazioni umane, che si terranno presso il palco principale in Piazza dei Signori e presso la Libreria Feltrinelli di Verona.

Il viaggio sentimentale alla scoperta di sentimenti, passione e bellezza prende il via sabato 10 febbraio alle 18.30 in Piazza dei Signori, in occasione della serata “Rose” dedicata alla celebrazione dell’universo femminile, con l’incontro con Licia Troisi alla sua prima prova da giallista nel romanzo La luce delle stelle (Marsilio). Una storia che racconta quanto studiare fisica sia una scuola naturale per risolvere complicati misteri. Partecipa la giornalista Marianna Peluso.

Si prosegue domenica 11 febbraio alle 11.30 in Piazza dei Signori con la presentazione del libro L'amore necessario (Marsilio) di Marcello Veneziani che percorre i nove gradi dell’amore che animano la vita, la coppia, la famiglia, la patria, il mondo, la sapienza, il destino, la ricerca di Dio e della verità e riflette sul posto che ha l’amore nel tempo dell’Intelligenza Artificiale. Interviene Lorena Carella.

Lunedì 12 febbraio alle 18 alla Feltrinelli di via Quattro Spade appuntamento con Luca Cerchiari che presenta il volume Frank Sinatra. "The Voice" tra musica e cinema (Feltrinelli) e nel venticinquesimo anniversario dalla morte ci regala un nuovo ritratto biografico di una delle più grandi star musicali del XX secolo. Ospite dell’evento il musicologo prof. Marco Dainese. Conduce la conversazione il giornalista Enrico de Angelis.

La rassegna continua martedì 13 febbraio alle 18 in Piazza dei Signori quando i Subsonica incontrano il pubblico in occasione dell’uscita del loro decimo album in studio Realtà Aumentata. Il disco composto da undici nuovi brani è stato anticipato dai singoli “Pugno di Sabbia” e “Adagio”, brano che è parte della colonna sonora originale - scritta e composta dalla band - dell’omonimo film di Stefano Sollima. L’incontro a ingresso libero e gratuito. Per accedere al firmacopie acquista il disco alla Feltrinelli di Verona o presso la location dell’evento e ritira il pass che dà accesso prioritario (*1 pass per ogni disco acquistato, fino a esaurimento copie).

Parole d’Amore si conclude mercoledì 14 febbraio alle 16 in Piazza dei Signori con Francesco Sole che presenta Il segreto della donna più felice del mondo (Sperling & Kupfer). Un romanzo che ci porta a esplorare le sfumature dell’essere “quasi felici” e ci guida attraverso il viaggio di una donna che si interroga sulla sua esistenza, alla ricerca di un segreto che cambierà la sua vita.

Info: https://lovinverona.com/.

Francesco Sole - Copertina libro via ufficio stampa Studioventisette