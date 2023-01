Parliamone. In dialogo con il presente: "La Parola e le parole"

Riprende con il suo terzo appuntamento il ciclo di dibattiti "Parliamone – in dialogo con il presente", organizzato dalla Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona. L’incontro, intitolato “La Parola e le parole“, è in programma per giovedì 2 febbraio alle ore 17:30.

Il Prefetto della Capitolare, mons. Bruno Fasani dialogherà con il prof. Ivano Dionigi, Professore Emerito di Lingua e Letteratura Latina e già Magnifico Rettore dell’Università di Bologna. Il dibattito prenderà le mosse da “Benedetta parola. La rivincita del tempo“, recente pubblicazione del prof. Dionigi. Una riflessione sulla parola creatura e creatrice, stupenda e tremenda, potente e fragile, gloriosa e infame, benedetta e maledetta, simbolica e diabolica, medicina e veleno.

La parola comunica e isola, consola e affanna, salva e uccide; edifica e distrugge le città, fa cessare e scoppiare le guerre, assolve e condanna innocenti e colpevoli. Per i classici è icona dell’anima, sede del pensiero, segno distintivo dell’uomo; per la sapienza biblica inaugura la creazione e fonda lo «scandalo» cristiano dell’incarnazione. Che ne è oggi della parola? Costruttori di una quotidiana Babele e sempre più votati all’incomprensione reciproca, avvertiamo il bisogno di un’ecologia linguistica che restituisca alla parola il potere di svelare la verità. A noi il duplice compito: richiamare dall’esilio le parole dei padri e creare parole per nominare il novum del nostro tempo.

La partecipazione all’incontro “La Parola e le parole” è gratuita, su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni:

eventi@bibliotecacapitolare.it

331 5946961

Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona, Piazza Duomo 19 - Verona.