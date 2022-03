A Verona il Palio del drappo verde e la "La Sgambada de San Giuseppe"

Domenica 20 marzo a Santa Maria in Stelle si disputano la 603esima edizione della corsa podistica Palio del Drappo Verde di Verona e la 47esima edizione della non competitiva Sgambada de San Giuseppe. Il Palio del Drappo Verde, la corsa podistica più vecchia e più longeva del mondo, nata nel 1208 e citata da Dante nella Divina Commedia, è una corsa competitiva promozionale omologata dal CSI su un percorso di 8,75 km.

La Sgambada de San Giuseppe, omologata dal Comitato provinciale di Verona della FIASP e Dall’Unione Marciatori Veronesi, prevede due percorsi, di 5,5 km pianeggiante e di 10 km ondulato e più impegnativo, per dare la possibilità ai partecipanti di scegliere la soluzione più adatta alle proprie caratteristiche.

Tutte e tre le corse hanno la partenza dal cortile del Centro di appassimento delle uve delle Cantine di Verona, per arrivare al grande Parco di Villa Vendri. Per garantire la sicurezza, oltre alla diversità di orari, anche le partenze sono dislocate, nel cortile e spazi laterali del Fruttaio per un totale di circa 5 mila mq, così come gli arrivi, tutti dislocati e separati nel grande parco.

