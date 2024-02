"Othello, the moor of Venice" in scena a Verona tra gelosia e tradimento

Casa Shakespeare presenta il 29 febbraio al Teatro Satiro OFF, ore 19.30: “Othello, the Moor of Venice”. William Shakespeare, con la sua genialità innata, ha plasmato le sue tragedie in modo tale da scavare nell’animo umano, esplorando le profondità della passione, della gelosia e della tragedia. “Othello, the Moor of Venice” è un capolavoro immortale che si nutre di parole potenti, di emozioni intense e di situazioni complesse.

La Rassegna teatrale “Abbiamo rapito William Shakespeare” è lieta di annunciare il prossimo emozionante spettacolo del suo programma culturale, “Othello, the Moor of Venice”. L’evento si terrà al Teatro Satiro Off il 29 febbraio alle 19.30, accompagnamento in italiano e dialoghi in inglese. Nell’adattamento di Andrea De Manincor, che oltre che autore è anche interprete nel ruolo di Othello, l’opera si trasforma in un’esperienza teatrale unica.

Cassio, il sopravvissuto, diventa la nostro guida, il testimone unico di una tragedia che si svolge sotto i nostri occhi. La sua voce ci accompagna attraverso il labirinto degli eventi, offrendoci riflessioni e confronti che ci permettono di immergerci ancor di più nella trama avvincente. Attraverso questa riscrittura, Andrea de Manincor offre al pubblico la possibilità di esplorare nuove sfaccettature dei personaggi e di riflettere sulle tematiche universali tratte dall’opera di Shakespeare. La tragedia di “Othello” si svela sotto una luce diversa, rendendo l’esperienza teatrale un viaggio ricco di emozioni e significati profondi. Il pubblico non solo assiste alla tragedia, ma viene coinvolto, partecipando ai pensieri e alle emozioni di Cassio.

L’opera, capolavoro immortale di William Shakespeare, sarà presentata in una coinvolgente e moderna interpretazione che catturerà il pubblico sin dalle prime scene dalla compagnia di Casa Shakespeare. L’intricata trama, ricca di passioni, inganni e tragedie, sarà portata sul palcoscenico in modo avvincente, coinvolgente e in grado di lasciare un’impronta indelebile nei cuori degli spettatori.

REGIA: Solimano Pontarollo

ADATTAMENTO TESTI: Andrea De Manincor

PRODUZIONE: Casa Shakespeare e On View di Ornella Naccari

ATTORI: Othello – Andrea De Manincor, Jago – Solimano Pontarollo, Desdemona – Giulia Tomelleri, Cassio – Francesco Martucci

DURATA: 50 minuti

LINGUA: accompagnamento in italiano e dialoghi in inglese

Il Teatro Satiro Off, prestigiosa location che si distingue per la sua atmosfera accogliente e intima, offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi completamente nell’emozione e nell’arte di questo straordinario capolavoro teatrale. L’evento sarà bilingue, garantendo un’esperienza accessibile a un pubblico più ampio.