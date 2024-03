Opening: Newsha Tavakolian. "And they laughed at me" | Premio E.ART.H.

Eataly Art House – E.ART.H. inaugura la nuova programmazione espositiva per la primavera 2024 che si articola in due mostre aperte al pubblico gratuitamente presso gli spazi della Art House, al primo piano di Eataly Verona.

La personale dell’artista e fotogiornalista iraniana, Newsha Tavakolian, vincitrice del Deloitte Photo Grant nella sezione Segnalazioni, dal titolo "And They Laughed At Me", a cura di Denis Curti e realizzata in collaborazione con Fondazione Deloitte e Deloitte Italia, offre l’occasione di conoscere l’opera umana e potente di un’osservatrice di prima linea della realtà in Iran.

La mostra dei finalisti della seconda edizione del Premio E.ART.H., presenta invece le opere di 10 artisti under 40, selezionati tramite open call. Rivolto al sostegno della giovane creatività e dedicato al tema della sostenibilità, il premio è realizzato in collaborazione con illycaffè che condivide con Eataly Art House valori come sostenibilità e bellezza, oltre al medesimo impegno a favore dell’arte contemporanea.

Adam Bialek, Alice Capelli, Lara Dâmaso Rodrigues, Olga Kozmanidze, Francesca Macis, Vittoria Mazzonis, Judith Neunhäuserer, Francesco Pacelli, Lucia Simone, Lorenzo Zerbini sono gli artisti invitati a esporre dalla giuria composta da Chiara Ventura, co-fondatrice e vice-presidente di E.ART.H., Carlo Bach, direttore artistico di illycaffè, l’artista Michelangelo Pistoletto, fondatore di Cittadellarte, i curatori e direttori dell’Hamburger Banhof di Berlino Sam Bardaouil e Till Fellrath, la gallerista Michela Rizzo.

Nel corso della serata inaugurale sarà proclamato il vincitore. Per scoprire di più sui progetti espositivi in corso, visita le pagine dedicate nel nostro sito. L'evento è aperto al pubblico, riserva qui il tuo posto.