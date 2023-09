Open week: lezioni di prova gratuite per tutte le età - inlingua Verona

Vuoi imparare una lingua straniera? Non c’è niente di meglio che iniziare il nuovo anno scolastico con dei buoni propositi! Anche quest’anno inlingua Verona torna con la sua Open Week! Le lezioni di prova gratuite saranno per tutte le età e si svolgeranno dal 18 al 21 settembre. Un’occasione unica per provare il metodo inlingua senza alcun impegno!

LEZIONI DI PROVA GRATUITE RAGAZZI E ADULTI - Grazie all’esclusivo metodo comunicativo di inlingua, imparare una lingua straniera non è stato mai così efficace! Quattro giorni di lezioni di prova gratuite in presenza per provare il nostro metodo! Un’occasione per fare due chiacchiere in lingua straniera e conoscerci, senza alcun obbligo di iscrizione!

Per riservare il tuo posto per le lingue inglese, tedesco, francese e spagnolo, basta compilare questo form: https://forms.gle/W9NAd5vYQ4TYfDJJA.