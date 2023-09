Open week: lezioni di prova gratuite per bambini con inlingua Verona

Orario non disponibile

Quando Dal 18/09/2023 al 21/09/2023 Orario non disponibile

Vuoi imparare una lingua straniera? Non c’è niente di meglio che iniziare il nuovo anno scolastico con dei buoni propositi! Anche quest’anno inlingua Verona torna con la sua Open Week! Le lezioni di prova gratuite saranno per tutte le età e si svolgeranno dal 19 al 22 settembre. Un’occasione unica per provare il metodo inlingua senza alcun impegno!

LEZIONI DI PROVA GRATUITE KIDS - Le lezioni di prova gratuite per i bambini si svolgeranno presso la nostra scuola! L’obiettivo è quello stimolare i ragazzi all’apprendimento della lingua inglese affiancando alla lezione tradizionale una serie di attività ludiche e ricreative. In parallelo con la crescita delle capacità linguistiche, i ragazzi avranno modo di sperimentare l’importanza del gioco in team partecipando ad attività di gruppo, il tutto sotto la guida di docenti qualificati.