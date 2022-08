A Villa Are di Verona è in programma la "Bat Night", ovvero la "Notte europea dei pipistrelli"

Sabato 27 agosto l'Europa celebra la "Notte dei Pipistrelli" per sensibilizzare i cittadini sul tema della tutela di un gruppo di mammiferi ancora poco conosciuto ma importantissimo per la salute delle nostre citta?. Se volete festeggiare la "Bat Night" a Verona, l’appuntamento e? alle 18 presso l’agri-Parco Villa Are, in via Torricelle 6, dove le guide naturalistiche di Biosphaera e gli attori di Fondazione Aida accoglieranno i bat-lovers di tutte le eta? per conoscere meglio i pipistrelli, disegnarli, sentire le loro vocalizzazioni, rispondere a quiz e ascoltare storie da brividi!

La "Notte europea dei pipistrelli" a Villa Are e? un evento gratuito che fa parte della rassegna Soundiversity - La voce della biodiversita?, il progetto, sostenuto dalla Fondazione Cariverona, che coinvolge e sensibilizza i minori, le famiglie e la comunita? in genere sul tema della biodiversita? utilizzando un approccio comunicativo nuovo e sperimentale basato sull’analisi, la percezione, la comunicazione e il monitoraggio dei paesaggi sonori.

I pipistrelli - chirotteri per gli scienziati e signa?pole in veronese - sono uno dei gruppi di mammiferi piu? ricchi di specie, circa 1.300. In italia ci sono 35 specie diverse, 23 sono presenti nella provincia di Verona e solo 8 sono quelle che vivono in citta?. Tutte le specie italiane sono insettivore e vanno a caccia di notte usando gli ultrasuoni. Per monitorare la presenza dei pipistrelli, i ricercatori utilizzano il bat-detector.

Forse non tutti sanno che i pipistrelli sono dei bio-indicatori: monitorando le popolazioni di pipistrelli nelle nostre citta? possiamo capire molto sullo stato di salute dell’ambiente in cui viviamo. In generale, la presenza dei pipistrelli, e? un indicatore di biodiversita? e quindi di buona qualita? ambientale anche per le comunita? umane. Per questo e? importante promuovere la conoscenza e il rispetto verso i pipistrelli tra i cittadini e tra gli amministratori, gli urbanisti e gli architetti. Progettare citta? a misura di pipistrello vuol dire tutelare anche la salute dei cittadini.

L’agri-Parco Villa Are - Comune di Verona

L'agri-Parco Villa Are e? un vasto fondo agricolo in ambito urbano del Comune di Verona, gestito come parco pubblico dall'associazione Villa Are APS e dall'azienda agricola 2 Mori attraverso un Patto di Sussidiarieta?. L'associazione Villa Are APS ha come finalita? la tutela e la promozione del fondo, attraverso l'apertura dello stesso ai privati cittadini, alle scuole e alle associazioni del territorio per iniziative coerenti con la salvaguardia del luogo e le finalita? educative del progetto. L'azienda agricola 2 Mori si occupa di coltivare il fondo in modo sostenibile e rispettoso della biodiversita?, autofinanziandosi attraverso la vendita dei prodotti agricoli. Il progetto ha finalita? educative, ambientali e di inclusione sociale.

Partecipare alla Bat Night a Villa Are

L’evento e? gratuito. Per partecipare e? richiesta la registrazione sul sito www.biosphaera.it nella sezione tour e proposte: https://www.biosphaera.it/esperienze/experience/european-bat-night-villa-are- verona-384.

Tutte le iniziative del progetto Soundiversity sono pubblicate sul sito dedicato, www.soundiversity.it.