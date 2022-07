La Eklettica Jazz Orchestra apre Note in Villa a Castelnuovo del Garda

Con l’estate 2022 riprende la rassegna "Note in Villa" proposta dall'assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo del Garda e organizzata dall'associazione "Amici della Musica del Lago di Garda", con la direzione Artistica del maestro Emir Saul.

L’apertura, il 14 luglio nella Villa Tantini di Via Goito 8 ad Oliosi di Castelnuovo del Garda, è affidata all'Eklettica Jazz Orchestra (diretta dal maestro Stefano Caniato, che ne cura anche gli arrangiamenti) con la voce solista di Elena Pasquetto.

L'orchestra di 12 elementi annovera nel suo organico rinomati musicisti jazz. Grazie all’elevato standard artistico dei suoi componenti lo spettacolo, ricco ed articolato, spazia dai classici dello swing e del blues, ai ritmi latini fino alla musica pop con pezzi di Tina Turner e Shirley Bassey. Il repertorio proposto è in grado d’intrattenere e coinvolgere un pubblico eterogeneo, ma la qualità delle esecuzioni, della voce e dei solisti soddisfano anche gli ascoltatori più appassionati ed esigenti.

I SUCCESSIVI APPUNTAMENTI

Venerdì 22 luglio ci sarà il tributo a Renato Zero con Icaro. Uno show completo, sorprendentemente evocativo e dal grande impatto scenico e musicale. Un’espressione live che non ha eguali: cambi d’abito, luci, videoproiezioni e molto altro, per poter far rivivere al pubblico, un vero e proprio viaggio musicale tra i brani che hanno determinato la grande carriera di Renato Zero. La naturale somiglianza vocale di Roberto Icaro con il suo beniamino ed il modo personale di immedesimarsi in esso, attraverso un look raffinato, è la scintilla che accende lo spettacolo nello spettacolo in cui divertimento ed emozioni si rincorrono.

Giovedì 28 luglio sarà invece la serata "Opera in love" con Romeo & Juliet. La grande storia d’amore incontra le più belle arie d’opera

Uno spettacolo che racchiude in sé opera e teatro per raccontare “Giulietta e Romeo” come mai prima d’ora: le parole di Shakespeare incontrano le più famose arie d’opera. Da Shakespeare la storia dei due amanti veronesi nati sotto cattiva stella: Romeo e Giulietta

Da Verdi, Leoncavallo, Mozart, Puccini e Gounod le più belle arie d’opera cantate all’Arena di Verona. Un affascinante concerto spettacolo, che unisce l'arte del melodramma all'ideale dell'amore eterno. In scena anima e cuore, odio e rancore, festa e lutto, ambiente, duelli e rivalità nella bella Verona «che di sangue fraterno mani fraterne copre». Due attori saranno Giulietta e Romeo, accompagnati da un baritono e una soprano, con un maestro al pianoforte e una danzatrice.

In caso di pioggia i concerti si terranno al Dim Teatro Comunale di Castelnuovo, in Via San Martino 4 (località Sandrà).

Biglietto unico 10 euro.

Ingresso gratuito per minorenni e disabili con accompagnatore.

L'inizio dei concerti è alle 21.15. L'apertura della cassa è alle 20.30.