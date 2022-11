Nicolò Sordo: "El Paso. Un omaggio a Pasolini"

Dopo la vittoria di Col Angeles a Scritture di Lago. Il vincitore del Premio Tondelli, si confronta ancora una volta con gli inneschi, le reazioni raccolti tra realtà e la sua rappresentazione, con la scrittura e l'interpretazione. Successo con Babilonia Teatri al Romaeuropa Festival e ora un omaggio al grande intellettuale a 100 anni dalla sua nascita.

Domenica 20 novembre ore 17

El Paso - Una lettera a Pier Paolo Pasolini sperando di raggiungere il Texas

Dogana Veneta di Lazise

Ingresso gratuito

Domenica 20 novembre 2022 alle ore 17 Nicolò Sordo presenta alla Dogana Veneta di Lazise, un omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centenario dalla sua nascita. Si chiama “El Paso (Una lettera a Pier Paolo Pasolini sperando di raggiungere il Texas)”. Il punto di partenza è una lettera che gli scrive Oriana Fallaci il 16 novembre 1975, che lo delinea prima di tutto come persona e poi come artista.“El Paso” nasce da un gioco di parole tra Pasolini e l’omonima città del Texas, un luogo di frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico, teatro di quotidiane storie di violenza e di “vidas partidas”, un luogo che sarebbe piaciuto all’artista, sempre in cerca di contraddizioni. “Ho chiesto personalmente al mio comune di residenza che si attivasse per omaggiare Pasolini, non potevamo non farlo” dice Sordo. Con uno sguardo equidistante dai 100 anni dalla nascita dell’artista e dalle 20 ore di volo che separano Colà da El Paso, questo spettacolo si prefigura come un dialogo tra Pier Paolo Pasolini e il presente, nelle sue numerose declinazioni.

In scena Federica Calzetti, Benedetta Scienza che daranno voce alle parole di Oriana Fallaci, accompagnati da Roberto Zanetti alla tastiera e Valerio Pontrandolfo al sassofono, ospite speciale. Nicolò Sordo ha aperto un autunno decisivo con appuntamenti di alto profilo: dopo la vittoria del 14° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” e il debutto al Romaeuropa Festival nel 2021, “Ok Boomer. Anch'io sono uno stronzo”, ha debuttato al Romaeuropa insieme a Babilonia Teatri lo scorso ottobre. In scena lo stesso Nicolò e Filippo Quezel con un racconto che non fa sconti a nessuno e che non sale in cattedra per dividere i buoni dai cattivi, ma affonda mani e piedi nei paradossi che ci circondano e che incarniamo. Reduce dal successo di critica e pubblico all'Hystrio Festival con testo Camminatori della patente ubriaca, lettura scenica a cura di Associazione Situazione Drammatica/Progetto.