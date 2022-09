Torna il contest "Next Generation"

Dal 16 al 19 settembre si svolgeranno le fasi finali di Next Generation, il contest prodotto dalla Sonorha Discografy Label, dedicato a giovani cantanti e ballerini. Un format fresco e dinamico, arrivato all'ottava stagione, la cui finale andrà in diretta streaming e in post produzione con servizi trasmessi su 80 canali regionali, nazionali e internazionali. youtube e con servizi trasmessi . Un contest che con i suoi casting ha girato tutta Italia ed Europa, per scovare nuovi talenti.

Sarà ancora Verona ad avere l'onore di ospitare nel mese di settembre (dal 16 al 19) le fasi finali di Next Generation, nel magico Teatro di Movieland. Il talent sarà articolato in quattro giornate, due semifinali, una puntata speciale dedicata ai Mini Next, ovvero ai piccoli talenti dai 6 ai 15 anni d'età ed una finale nella quale si esibiranno 10 cantanti (dai 16 ai 39 anni di età) e 10 gruppi di danza (dai 14 ai 29 anni d'età). Next Generation è aperto a tutti i generi musicali, a cantanti interpreti, gruppi e cantautori di musica leggera, con età non inferiore a sedici anni.

Per la categoria danza, invece, il contest è aperto a tutte le discipline ed è riservato esclusivamente a gruppi di danza. Ma l'ingrediente che contraddistingue da sempre questo contest tv sono i premi, che come ogni anno aprono la strada del successo ai giovani vincitori. Infatti il primo premio della categoria canto sarà la produzione di un singolo e l'iscrizione a Sanremo Giovani 2023 attraverso l'etichetta Sonorha Discografy Label. Oltre a numerosi premi mirati alla valorizzazione e promozione dei giovani artisti delle due categorie, tutti i finalisti di canto e danza accederanno di diritto al prestigioso Premio Beatrice condividendo il palcoscenico con i big della musica italiana.

Inoltre per questa edizione la produzione ha siglato una straordinaria partnership con l'Isola degli Artisti diretta da Carlo Avarello musicista, autore e discografico che vanta oltre dieci partecipazioni a Sanremo con artisti del calibro di Simona Molinari, Amara, Renzo Rubino e tanti altri. Il team di Carlo Avarello sarà presente nelle fasi finali per ascoltare tutti gli artisti presenti e valutare chi di loro potrà accedere all'Isola degli Artisti Academy per iniziare un percorso formativo che permetterà loro d'interagire con diverse realtà discografiche e chiarirsi le idee su quello che potrà essere il loro ruolo e il loro percorso nel mondo della musica.



Questi sono solo alcuni dei premi previsti, è possibile consultare l'intero regolamento e le date dei casting sul sito: www.nextgenerationitalia.com.

Chiunque invece volesse maggiori informazioni per l'edizione 2023 può contattare la segreteria al numero 328 2971162 – 328 9412248. Mail: casting@nextgenerationitalia.com.