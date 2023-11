Negrar si tinge di cultura: gli appuntamenti per la stagione autunnale e invernale

Dopo il successo della stagione estiva tornano a Negrar gli appuntamenti della stagione autunnale 2023: sotto l’egida dell’Associazione Culturale Quinta Parete e della Compagnia Teatrale “El Gavetin”, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Negrar di Valpolicella, sostiene nuovi appuntamenti all’insegna del teatro e della musica, eventi che si terranno presso il Teatro di Villa Albertini. «Premiamo la dedizione del pubblico nei confronti delle proposte che, ogni anno, caratterizzano le varie stagioni culturali promosse dall’Amministrazione.», sottolinea l’Assessore alla Cultura Camilla Coeli. «L’eterogeneità artistica, garantita da un calendario di appuntamenti che prenderà il via col mese di novembre, porterà in scena compagnie e gruppi locali con un’attenzione alla varietà della proposta.», prosegue.

Il cartellone di spettacoli per la direzione artistica dell’Associazione Quinta Parete, con Federico Martinelli e del “Gruppo Teatrale El Gavetin”, con Sandra Pompele, si caratterizza per l’effervescenza della proposta garantendo agli appassionati di un genere piuttosto che di un altro di trovare appagata la propria predilezione. Sabato 11 novembre al via con Manuel Malò Band: “Ma come fanno i marinai”: tributo a Lucio Dalla e Francesco de Gregori. In scena Manuel Malò (voce e chitarra), Maurizio Alfeo (basso) e Teo Bellini (tastiere) per un percorso sulle poesie in musica di due tra più significativi cantautori italiani. Il 17 novembre teatro con l’Accademia di Teamus impegnata nella commedia brillante “La valigia diplomatica”, commedia brillante di John Chaptman per la regia di Rino Condercuri.

Ancora teatro sabato 2 dicembre con “I balconi sul Canalazzo”, commedia di Alfredo Testoni per l’allestimento di Teatro Tergola. Si riderà anche sabato 9 dicembre con la Compagnia Teatrale El Gavetin, impegnata nello spettacolo brillante “Mascio e femena li creò” di e con Franco Antolini per la regia di Massimo Totola. Chiude la prima parte di rassegna, venerdì 15 dicembre la XBACCO Band con un tributo a Zucchero. In scena Luca Tosato (chitarra), Giovanni Fiorini (tastiere), Massimilano Perboni (basso), Alberto Bonazzi (batteria), Alessandra Azzolina (cori), Marco Soave (voce).

La direzione artistica, congiuntamente fa sapere: «l’intento di questi appuntamenti è di offrire uno spaccato brioso e godibile delle offerte artistiche e culturali che il territorio offre. Ci siamo concentrati su spettacoli che potessero accompagnare il pubblico in attimi di spensieratezza e di immersione nella nostra bella musica italiana.» Della stessa linea l’Assessore Coeli: «con il nuovo anno presenteremo altri appuntamenti, sempre attenti alle sollecitazioni che ci derivano dal pubblico, sempre più numeroso e attento.».

Ognuno degli appuntamenti inizierà alle ore 21. È consigliata la prevendita al sito www.eventbrite.it digitando il nome dello spettacolo troverete tutte le informazioni per assicurarvi il vostro posto a sedere.