Gli affreschi risorti: visita guidata al Museo degli Affreschi

Un museo che dà una seconda vita ad affreschi, a palazzi ormai scomparsi, a chiese distrutte e a Giulietta stessa, risvegliando la memoria nostalgica di una città che non esiste più. Un museo pieno di curiosità e sorprese, ma poco esplorato e tra i meno visitati. Eppure conserva il più antico affresco di Verona, di oltre 1.000 anni fa. Eppure qui si custodiscono i resti del "più bel palazzo d'Europa" come lo descrivevano viaggiatori di passaggio a Verona. Eppure da qui iniziò la tradizione delle lettere a Giulietta. E ha pure una storia curiosa. Nel 1961 crolla all’improvviso il campanile di una chiesa sconsacrata.

Tutta la struttura, compreso l’annesso monastero, viene ristrutturata e dieci anni dopo trasformata in un museo che raccoglie affreschi staccati da chiese e palazzi, ma che in realtà è molto di più: un contenitore d’arte e storia, con sculture, anfore romane, bronzi, ceramiche… oltre, naturalmente, alla “tomba di Giulietta”. Tutto raccolto in un solo luogo che vi faremo conoscere in un paio d’ore di visita.

Informazioni e contatti

Costo: 10 euro, comprensivi del biglietto di ingresso.

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp al 329 3123991.