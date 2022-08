La Graticcia in scena al Mura Festival: "È Tutta Una Farsa"

Prezzo non disponibile

Nuovi appuntamenti con il teatro a Mura Festival, sul palco del Teatro dell’Orecchione di Bastione San Zeno, con la rassegna di Bastioni in Scena, organizzata e curata da Teatro Scientifico.

Dopo un lungo peregrinare per tutta la provincia, passando agilmente dalle località turistiche del Lago di Garda ai paesi meno rinomati, ma pur sempre ricchi di fascino della bassa veronese, la compagnia teatrale La Graticcia arriva in città. Sabato 27 e domenica 28 agosto alle ore 21.15 due sole e imperdibili repliche al Mura Festival della nuova produzione estiva "È Tutta Una Farsa". Una farsa, appunto, che ha riscosso e riscuote tutt’ora grande successo, grazie alla sua travolgente comicità, alla cinica ironia e alla sferzante satira.

«Spesso il confine tra farsa e tragedia è molto sottile – spiega l’attore e regista Giovanni Vit - Così l’autore, grazie ad una girandola di buffi personaggi, trasforma un furto in un evento di travolgente comicità. I personaggi, a tratti surreali, richiamano le figure del teatro veneto più tradizionale, nel quale l’astuzia è vista come mezzo per ristabilire l’equilibrio nella società. L’insieme di tutti questi aspetti, uniti al ritmo frenetico tipico delle farse, regala un divertimento senza età».

Il mese scorso la compagnia ha compiuto un anno di attività e queste due date sono l’occasione per festeggiare, con tutto il pubblico veronese, questo primo traguardo. «Un grande ringraziamento va da parte nostra a Isabella Caserta e all’organizzazione di Mura Festival per averci invitato – aggiunge Vit - senza questa opportunità saremmo stati assenti da Verona per tutto il periodo estivo».

L’ingresso al teatro avviane dalla circonvallazione interna Maroncelli sul lato opposto del numero civico 2.