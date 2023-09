Mura Festival: tutte le attività di settembre sulla cinta muraria di Verona  

Settembre è un mese di transizione, le energie si trasformano e ci si prepara a un ascolto più profondo di sé. Così anche Mura Festival in vista dell’autunno riparte con le sue attività per grandi e piccini finalizzate al benessere psicofisico, al divertimento e alla socialità a contatto con la Natura.

Un calendario ricco di appuntamenti, sette giorni su sette che permetterà ad ognuno di cimentarsi con la propria disciplina preferita. Le discipline yogiche tornano protagoniste con maestre e pratiche sempre nuove e adatte al contesto naturalistico e rilassante che il parco delle mura di Verona sa offrire.

LO YOGA A MURA FESTIVAL

ODAKA YOGA: Quattro appuntamenti tenuti da Francesco Zinnamosca e Jessica Ugatti e dedicati a vivere il passaggio in armonia, fare spazio tra i pensieri, bilanciare stabilità e forza interiore.

In programma ogni lunedì di settembre, a partire dal 4, dalle ore 18:30 alle 19:30.

POWER VINYASA CON ILENIA: la maestra Ilenia Fedele torna con nuovi incontri dal flow dinamico e accattivante per andare a lavorare su forza ed elasticità in modo divertente. In programma ogni lunedì e ogni mercoledì dalle 19:00 alle 20:00

YOGA VINYASA CON KARIN: la maestra Karin Cipriani aiuterà ad acquisire forza, flessibilità e agilità allenando il respiro e alleviando i disturbi a carico di schiena e cervicale. Le lezioni seguiranno il seguente calendario: il martedì dalle 19:00 alle 20:00; il giovedì dalle 19:00 alle 20:00; il venerdì dalle 13:30 alle 14:30 e il sabato dalle 11:00 alle 12:00.

YOGA CON LAURA: la maestra Laura Meneguzzo del Centro Aloha torna con le sue lezioni incentrate sulle diverse applicazioni dello Yoga e sui suoi benefici utili per per incentivare il benessere psico fisico, l’equilibrio interiore e un sano rapporto con l’ambienta naturale circostante. L’appuntamento è ogni mercoledì dalle 18:00 alle 19:00.

HATHA VINYASA YOGA CON NERISSA: Ogni giovedì, dalle 18:15 alle 19:15 una nuova lezione tenuta dalla maestra Nerissa il cui focus sono gli esercizi fisici fortificanti in combinazione con la respirazione consapevole.

ZUMBA FITNESS a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi: a partire da giovedì 14 settembre e per i giovedì a seguire, dalle 18:00 alle 19:00 gli appassionati di fitness potranno scatenarsi con le lezioni di ZUMBA FITNESS con l’insegnante Stefania Vasciarelli.

Un modo per muoversi e stare bene che aiuta e sostiene la Ricerca. Il ricavato delle lezioni, infatti, sarà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi che promuove la ricerca scientifica di eccellenza e progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione.

KIDS E RAGAZZI

Da sabato 2 settembre e per ogni sabato a seguire, dalle 17:00, torna il laboratorio Suoniamo insieme all’aria aperta a cura dell’Associazione Culturale Il Giardino dei Linguaggi con incontri di musica d’insieme interattivi e attività di propedeutica musicale.

Il 6 settembre, dalle 17:00 alle 18:00, il laboratorio scientifico per i ragazzi a cura de L’Atelier delle Scienze. L’intento è quello di promuovere lo sviluppo del pensiero scientifico inteso come capacità di osservare, formulare ipotesi, verificarle attraverso gli esperimenti e trarre conclusioni discutendo tra pari. Ogni laboratorio, pensato per bambini dai 3 ai 9 anni, dura circa un’ora ed è rivolto a piccoli gruppi in modo che ogni bambino abbia lo spazio per toccare con mano. Attraverso un lessico scientifico, adatto alle varie fasce d’età, si incoraggia la creatività e l’apprendimento.

Giovedì 14 e giovedì 21 settembre, invece, dalle 17:00 alle 18:00 sono in programma due lezioni gratuite per i bambini e ragazzi di Yoga Theatre®, un compagno indispensabile per affrontare le piccole grandi sfide di tutti i giorni. Movimento, psicomotricità, respirazione, meditazione e teatro per imparare a gestire le emozioni, le relazioni e accrescere la consapevolezza di sé.

INCONTRI E VISITE GUIDATE

Il 2, il 9 e il 16 settembre, dalle 15:00 al via il trekking Camminando e fotografando le “lasagne” e i forti delle “Torricelle”, incentrato sul ruolo di Verona come piazzaforte con opere difensive (cinte murarie, forti, torri, porte, terrapieni, valli, caserme) realizzate in ben otto secoli di storia. Si sviluppa sulle colline di Verona, le cosiddette “Torricelle”, lungo una strada militare, la “lasagna”, fiancheggiata da alti muri, costruita dagli Austriaci per accedere ai forti attorno alla città.

Sabato 23 settembre, dalle ore 10:00, Sgambettando sulle colline veronesi, un percorso di 16 km che parte dal prato di Castel San Felice, scende lungo la via Castellana per raggiungere Poiano, Novaglie, Villa Balladoro fino al famoso Piloton, un megalite dell’età del Bronzo, impiantato nel suolo in linea con la pianta di Verona romana per far poi ritorno al punto di partenza.

Dalle 14:00 alle 16:30, una visita speciale tra storia veneta e teatro: Porta Palio e il Moro di Venezia, ideato da Assoguide Verona in collaborazione con Casa Shakespeare. Il percorso partirà lungo i bastioni “bassi” con visita alla Porta Palio, capolavoro cinquecentesco del veronese Sanmicheli, con accesso alle gallerie sotterranee di contromina e alla terrazza panoramica. Durante la visita incontreremo Otello in persona, figura shakespeariana che interpreta il rapporto ambivalente tra Verona e Venezia, sul filo della storia veneta. Si proseguirà poi lungo i bastioni fino a Porta San Zeno, rievocando il dominio napoleonico, gli anni di Radetzky e gli scontri con i Piemontesi.

LA CASA ROSSA: INCONTRI DEDICATI ALL’EMPOWERMENT FEMMINILE AL BASTIONE DELLE MADDALENE

Da sabato 9 settembre, il Bastione delle Maddalene si ti tinge di rosso e apre le porte al benessere con gli incontri de La Casa Rossa, un appuntamento tenuto da donne per le donne e dedicato all’empowerment femminile. Quattro appuntamenti per scoprire la forza degli elementi attraverso i chakra con tecniche di yoga, respirazione, meditazione, automassaggio e con approfondimenti su olii essenziali e fitoterapia.

Dalle 8:30 alle 13:30, per tutti i sabati in programma, le partecipanti saranno condotte in pratiche utili per conoscere e ritrovare l’armonia tra corpo e mente. Filo conduttore delle quattro giornate saranno i chakra, centri di energia situati lungo la colonna vertebrale, ciascuno associato a diversi aspetti della vita fisica, mentale e spirituale. L’importanza degli stessi nel contesto dello yoga è stata sempre più riconosciuta come un potente strumento per l’empowerment femminile che riguarda l’incremento della fiducia, dell’autostima e del senso di autoefficacia nelle donne.

NOTE DI UNA NOTTE D’EQUINOZIO D’AUTUNNO

In una serata ricca di suggestioni celebreremo l’incontro tra Natura, arte e musica, il momento speciale in cui lasciare andare ciò che è stato per aprirci a nuovi cammini e a un nuovo ciclo di crescita, assaporando la feconda magia del silenzio; un silenzio meditativo e profondo capace di rigenerarci e far emergere la visione più ampia di noi stessi.

Si parte alle 18:30, subito dopo la registrazione, con un picnic di degustazioni del territorio a lume di candela, tra musica e magia, immersi nella natura, per dare il benvenuto all’autunno in compagnia dell’attrice e scrittrice Caterina Pilon, che interpreterà il suggestivo monologo di Persefone di Camilla Ugolini Mecca e della Compagnia Iuvenis Danza. Le esibizioni, magiche e ispirate, condurranno i presenti nel rito dell’accessione delle candele, un momento di condivisione e riflessione dal sapore etereo. Alle 21:00, risuoneranno le note de La Contrada Lorì in Sogni di Contrada, un’esperienza magica, un viaggio nelle emozioni dove il cuore si apre e i sogni librano senza paure e restrizioni. Un canto alla Natura e ai suoi colori per un’esperienza indimenticabile e in completa armonia con l’universo circostante.

Tutte le attività sono fruibili con le consuete modalità di prenotazione e pagamento. Ulteriori info al sito: murafestival.it.

Yoga con Ylenia / foto ufficio stampa Mura Festival