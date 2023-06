In Sala Birolli a Verona la mostra fotografica "Passeggeri"

Promuovere e diffondere sul territorio l’amore e la pratica dell’arte come veicolo di solidarietà e integrazione, mettendo in risalto la potenzialità dell’incontro con l’altro e la valorizzazione della diversità come ricchezza. Dal 2 al 12 giugno si svolgerà alla Sala Birolli in via Macello, 17, la mostra fotografica “Passeggeri”, a cura dell’organizzazione di volontariato “Crescere Insieme” di San Giovanni Lupatoto, in collaborazione con la 1^ Circoscrizione centro storico.

«È una bella iniziativa – ha detto l’assessora alle Politiche sociali e abitative Luisa Ceni – perché tutte le componenti di una comunità si mettono in gioco e ‘Crescere Insieme’ mi sembra essere lo slogan perfetto per chi ha collaborato alla realizzazione di questa mostra. E’ una meraviglia quando le persone si mettono insieme e generano benessere per chi magari è un po’ più sfortunato o ha bisogno di stare con gli altri. Inoltre viene coinvolto tutto il territorio, perché l’Associazione Crescere Insieme ha sede a San Giovanni Lupatoto, ma è comunque una rete tra comuni limitrofi. Occupandomi anche dell’ambito territoriale e sociale, che sono la nuova frontiera dello sviluppo delle Politiche sociali, è importante che i comuni prossimi collaborino con la città, che è capofila come ente territoriale sociale».

La mostra vedrà esposte dodici opere d’arte nate dalla sinergia creativa che si è instaurata tra il gruppo dei quindici artisti-protagonisti dell’organizzazione e la fotografa Sara Pigozzo, per riprodurre fedelmente, minutamente, e a costo minimo, tutti gli abiti e gli oggetti di scena, spesso realizzati con materiale di recupero per replicare opere di Paul Cézanne, Henri Matisse, Claude Monet e tanti altri.

Il progetto

Parte dalla curiosità iniziale verso il ritratto, che ha portato gli artisti-partecipanti-attori ad individuare e studiare dodici opere e a riprodurle, interpretandole, con l’obiettivo di diventarne i protagonisti. E’ allora che un semplicissimo set fotografico, realizzato con un telo e due luci, diventa il palcoscenico, mentre la macchina fotografica e l’occhio sensibile e attento della fotografa Sara Pigozzi gli strumenti che permettono di cristallizzare e fissare per sempre quel momento. Le foto sono state successivamente stampate a plotter su tela.

L’esposizione, a ingresso libero e gratuito, sarà aperta il 2, 3, 4, 10 e 11 giugno, dalle 10.30 alle 19.30, e il 5, 6, 7, 8, 9 e 12 giugno, dalle 15.30 alle 19.30. Per informazioni: https://www. associazionecrescereinsieme. com/.

La mostra è stata presentata in Sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessora alle Politiche sociali e abitative Luisa Ceni, il sindaco San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello, il presidente della Commissione Sociale della 1^ Circoscrizione Andrea Avanzi e per “Crescere Insieme” il presidente Michele Corzato e Elisa Ambrosi.