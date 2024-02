Enrico, Peppe e Angelo Frattasio sono tre fratelli di Forcella, un quartiere di Napoli. Siamo a cavallo tra gli Anni Settanta-Ottanta-Novanta e la loro è una famiglia molto modesta. Enrico, appassionatissimo di musica, vorrebbe fare il dj, ma intanto, nella sua timida attesa di coronare il suo sogno, mixa compilation, prima per gli amici, poi, su pagamento, per chi gliele chiede. Crea musicassette personalizzate per gli abitanti del quartiere, finché, grazie all’aiuto dei fratelli Beppe e Angelo, gli affari si estendono e "Mixed by Erry" diventa un’etichetta musicale conosciuta nel mondo intero, la prima in Italia per introiti.

A un certo punto, però, la Guardia di Finanza li blinda, i beni vengono confiscati e loro si fanno pure qualche anno di galera. Nastri d’argento: miglior commedia, come miglior scenografia e miglior casting director.

