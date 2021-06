La 1000 Miglia a Verona: in piazza Bra arriva la corsa più bella del mondo

La Mille Miglia torna a Verona, invertendo il percorso di gara. Per la prima volta la nostra città sarà tappa finale della corsa, non solo quindi un punto di passaggio ma una vera e propria vetrina per le auto partecipanti alla 39esima edizione dello storico evento. Piazza Bra sarà così un museo a cielo aperto.

Sabato 19 giugno. 2021, giornata di apertura del Festival Lirico, saranno oltre 375 le vetture d'epoca che la mattina arriveranno al cospetto dell’Arena. Precedute da un numero limitato di esclusive Hypercar, Supercar e prototipi Full-electric che affronteranno la sfida di compiere in modalità elettrica l’intero percorso, oltre 1.700 chilometri da nord a sud. Il programma prevede alle ore 11 l'arrivo delle prime 100 auto iscritte al Ferrari Tribute, mentre la prima vettura storica farà il suo ingresso in piazza Bra, arrivando da corso di Porta Nuova, per mezzogiorno.

Il programma

Nella nostra città le auto faranno il loro ingresso in Piazza Bra provenendo da Corso di Porta Nuova, passando suggestivamente sotto all'orologio. Svolteranno poi a destra verso Palazzo della Gran Guardia ed entreranno in Bra passando davanti a Palazzo Barbieri. I concorrenti costeggeranno a questo punto le sinuose arcate dell’Arena di Verona per poi parcheggiare in Piazza Bra per il pranzo lungo il Liston, ospitati dai ristoratori. Una volta terminata questa sosta, i concorrenti ripartiranno lasciando la Bra in direzione Castelvecchio attraversando via Roma con destinazione Brescia e l’arrivo finale della rievocazione 2021.

Il programma della giornata inizierà intorno alle ore 11, quando inizieranno ad arrivare in Bra le vetture di staff e il lungo codone al seguito della 1000 Miglia. Nello spirito di Crossing the Future, il motto che contraddistingue la Freccia Rossa 2021, oltre alle 375 auto storiche partecipanti alla Corsa, arriveranno al cospetto dell’Arena anche le auto iscritte alla 1000 Miglia Green: un numero limitato di esclusive Hypercar, Supercar e prototipi Full-electric che affronteranno la sfida di compiere in modalità elettrica l’intero percorso (oltre 1.700 chilometri) rispettando i punti di controllo assegnati e concludere la tappa entro i tempi indicati. Non mancheranno ovviamente anche le Ferrari con il consueto Ferrari Tribute to 1000 Miglia.

https://1000miglia.it/

