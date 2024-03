"Mille gru per la pace" | Creazione di origami e meditazione per la pace

La storia di Sadako Sasaki ha reso celebre nel mondo la leggenda giapponese del Senbazuru secondo cui, chi riesce a piegare mille gru di carta, può esaudire un desiderio. Nel corso del tempo il gesto di piegare gru è diventato un simbolo di pace e di profondo rifiuto di tutte le guerre.

In un momento storico in cui il mondo è travolto da guerre, portiamo questa tradizione giapponese a Verona e dedichiamo tre mattinate alla creazione di origami, meditando per la pace e creando una corona di mille gru con cui decorare la casa di quartiere Baleno.