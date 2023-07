Festa del Ponte al Porto di Legnago, con mercatino e musica dal vivo

L'associazione PortoBello, in collaborazione con l'associazione culturale Nsv Organizzazione Eventi affiliata all'Aics (Comitato Provinciale di Rovigo), organizzano per la serata di giovedì 13 luglio a Porto di Legnago, in Via Lungadige Scrami dalle 19 alle 24 il Mercatino della Festa del Ponte, che prevede la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed introvabili idee regalo per la casa ed il tempo libero; bancarelle di prodotti enogastronomici tipici con degustazioni e specialità alimentari dolci e salate; prodotti e rimedi naturali per cura del corpo e vivere sano.

Il programma della serata prevede dalle 19.30 l'apertura degli stand a cura del comitato Festeggiamenti Sant'Agostino Canove, che proporranno deliziose pietanze legate al territorio, tanta birra e gustose sorprese.

La serata sarà allietata con la musica dal vivo di Vanni Cigarini e i Tatanka Mani e dalle esibizioni ed animazioni per grandi e bambini.

Per info anche per partecipare come espositore al mercatino chiamare Raffaella al 347.0495286. E-mail: nsv.eventi@gmail.com. Facebook: https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi