"Melodie dal mondo" con Monia Santoni & Akustika Trio

Giovedì 7 dicembre la Vecchia Rama di Negrar ospiterà "Monia Santoni & Akustika Trio" per una serata all'insegna della buona musica. Sarà un piacevole viaggio musicale intorno al mondo.

La cantante romana sarà accompagnata da Andrea Villa alla chitarra e Franco Dal Mas alla fisarmonica. Si parte dall'Italia per poi essere coinvolti in un avvincente tour tra suoni e melodie di altri paesi. Si andrà, per esempio, da un brano famoso italiano fino in Spagna, da un tango argentino fino in America. Il tutto in chiave acustica. Agile impaginazione dei brani, ritmo sempre sostenuto, divertenti giochi musicali con momenti di coinvolgimento da parte dell'Akustika Trio.

Evento da non perdere. Per prenotare: https://lavecchiarama.plateform.app/ oppure: tel. 333 205 1319. Menù alla carta.

Autorizzo Veronasera alla pubblicazione della foto