Il martedì a Verona e in provincia si va al cinema a soli 3 euro: tutti i film in programma il 26 marzo 2024

Quando Dal 26/03/2024 al 26/03/2024 solo domani Multisala Rivoli: ore 17 e 20.45 "Dune - Parte 2", alle 17, 19.10 e 21.30 "C'è ancora domani", alle 19.30 "Food for profit", alle 21.30 "Race For Glory: Audi vs Lancia" | Multisala Cinergia di Legnago: alle ore 19 e 21.10 "Dune - Parte 2" | Multisala Cristallo di San Bonifacio: alle ore 19.15 e 21.15: "La zona di interesse"

Martedì 26 marzo si chiude nelle sale di Verona e provincia il primo mese delle proiezioni a tre euro de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, il Multisala Rivoli chiude questo primo martedì di rassegna mettendo in cartellone ben quattro titoli. Si comincia alle 17 (e in replica alla 20.45) con “Dune - Parte 2” (USA, Canada, 2024) di Denis Villeneuve, secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo di Frank Herbert. Il film esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Sempre alle 17 (poi alle 19.10 e 21.30), si parte con “C'è ancora domani” (Italia 2023) di Paola Cortellesi. Il film, Premio del Pubblico, Menzione Speciale Miglior Opera Prima e Premio Speciale della Giuria all’ultimo Festival del Cinema di Roma è ambientato nella Città Eterna nel maggio 1946. Roma è divisa tra la povertà lasciata dalla Seconda guerra mondiale, le milizie degli Alleati in giro per le strade e la voglia di cambiamento alimentata dal referendum istituzionale e dall'elezione dell’Assemblea costituente dei 2 e 3 giugno prossimi. Alle 19.30 è il turno di “Food for profit” (Italia, 2024) di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi. Il documentario mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie. Si chiude, infine, alle 21.30, con “Race For Glory: Audi vs Lancia” (Italia, Gran Bretagna, Irlanda, 2024) di Stefano Mordini. Nel mondo del rally, il 1983 è l’anno in cui si fece la storia, l’anno di Davide contro Golia, quello in cui lo sfavorito team Lancia, guidato dal carismatico Cesare Fiorio, affronta il potente team Audi in una delle più grandi rivalità della storia dello sport.

Spostandosi in provincia, al Multisala Cinergia di Legnago troviamo, alle 19 e alle 21.10, "Dune - Parte 2” (USA, Canada, 2024) di Denis Villeneuve.

Il Multisala Cristallo di San Bonifacio punta, invece, alle 19.15 e 21.15, su “La zona di interesse” (Gran Bretagna, Polonia USA, 2023) di Jonathan Glazer, Grand Prix a Cannes 2023. Un uomo e sua moglie tentano di costruire una vita perfetta in un luogo apparentemente da sogno: giornate fatte di gite in barca, il lavoro d’ufficio di lui, i tè con le amiche di lei e le scampagnate in bici con i figli. Ma l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la curata villetta con giardino della famiglia si trova esattamente di fianco al muro del campo.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie. Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

