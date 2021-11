"Il marito invisibile", Maria Amelia Monti e Marina Massironi sul palco del Teatro Nuovo a Verona

Maria Amelia Monti e Marina Massironi sono pronte a calcare il palcoscenico veronese. La programmazione del Grande Teatro, storica rassegna del Comune organizzata in collaborazione con il Teatro Stabile di Verona, prosegue con ‘Il marito invisibile’ diretto da Edoardo Erba. La prima dello spettacolo andrà in scena martedì 16 novembre alle 20.45 al Teatro Nuovo. In replica fino al 21 novembre.

Giovedì 18 novembre, alle 18, le protagoniste dello spettacolo prodotto da Gli Ipocriti - Melina Balsamo, con le scene di Luigi Ferrigno, le musiche di Massimiliano Gagliardi, i costumi di Nunzia Russo e le luci di Giuseppe D’Alterio, incontreranno il pubblico nel Piccolo Teatro di Giulietta del Nuovo. A condurre l’appuntamento Carlo Mangolini, direttore artistico degli spettacoli del Comune, e la giornalista Alessandra Galetto.

"Il marito invisibile’" è un’esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Le due protagoniste ci accompagnano con la loro personalissima comicità in un viaggio che dà i brividi per quanto è scottante e attuale. Si arricchisce dunque il ricco repertorio letterario, teatrale e cinematografico sull’invisibilità: dal romanzo di Herbert George Welles del 1897 con le sue numerose trasposizioni cinematografiche al Signore degli anelli di Tolkien, dalla novella di Boccaccio ‘Calandrino, Bruno e Buffalmacco’, al mantello di Harry Potter, fino ai film di Gabriele Salvatores.

Lo spettacolo ruoterà attorno ad una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata! La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini. Ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha una particolarità: è invisibile. Fiamma teme che l’isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell’amica. Si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la fatale, sconcertante, attrazione di noi tutti per l’invisibilità.

Grazie ad un’attenta ed efficace progettazione video e visual, resa possibile dall’utilizzo di moderne tecnologie (webcam, blu screen, effetti video), le attrici videochattano recitando (oppure recitano videochattando) evidenziando ancor di più pregi e difetti degli strumenti social e dei loro effetti sulle relazioni umane.

Biglietti in vendita al Box Office di via Pallone e online sul sito www.boxol.it/boxofficelive/it oppure al botteghino del Teatro Nuovo. In ottemperanza ai protocolli, per l’accesso agli spettacoli e all’incontro con gli attori è necessario il Green Pass che sarà controllato all’ingresso, oltre alla temperatura. All’interno del teatro dovrà essere indossata la mascherina per tutta la permanenza, anche al posto.