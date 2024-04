La Fracastoro Shakespeare Company presenta "Rebellious hearts": uno studio di Romeo e Giulietta

La Fracastoro Shakespeare Company è lieta di annunciare il debutto dell’innovativo spettacolo teatrale “Rebellious Hearts”, che offrirà una nuova interpretazione dell’iconica tragedia “Romeo e Giulietta”. La prima andrà in scena il 26 aprile alle ore 19.30 presso il Teatro Camploy di Verona.

Il classico shakespeariano è stato rielaborato per evidenziare gli aspetti più trasgressivi dell’adolescenza dei protagonisti, ponendo l’accento sulla loro personalità ribelle e sulla loro volontà di sfidare le convenzioni anziché concentrarsi esclusivamente sulle note tematiche romantiche. In “Rebellious Hearts”, il pubblico assisterà a una rappresentazione che esalta la giovinezza, la bramosia di libertà e il desiderio di autodeterminazione che animano i due celebri amanti veronesi.

L’esecuzione dello spettacolo in lingua inglese mira a preservare la potenza espressiva della prosa originale di Shakespeare, offrendo al tempo stesso una moderna accessibilità che rende la narrazione attraente per la contemporaneità.



ATTORI/STUDENTI

Romeo: Erika

Giulietta: Giada

Frate Lorenzo: Alvise

Balia: Eleonora

Benvolio: Martino

Mercuzio: Anna

Tebaldo: Leonardo

Paride: Camilla

Capuleti: Federico

Donna Capuleti: Claudia

Montecchi: Niamh

Donna Montecchi: Sebastiana

Principe: Giulia P

Sansone: Marta

Gregorio: Giulia G

Abramo: Carla

Narratore/Prologo: Frida

Evento gratuito inserito nel festival shakespeariano SHAKESPEARE WEEK 2024. Aperto al pubblico. Venerdì 26 ore 19:30: “Rebellious Hearts – a study of Romeo and Juliet” saggio finale della Fracastoro Shakespeare Company, diretta da Chiara Da Ronche per Casa Shakespeare.