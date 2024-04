Shakespeare Week: il festival di cultura shakespeariana a Verona

Shakespeare Week.it viene lanciato nel 2015 con l’obiettivo di portare le opere di William Shakespeare sulle scene della città di Verona, trasformando le strade, i negozi, le piazze e i teatri in palcoscenici vivaci. Questa iniziativa, curata da Casa Shakespeare, rappresenta la versione italiana del festival internazionale di cultura shakespeariana noto come Shakespeare Week.

Ogni anno, nel mese di aprile, Verona ospita la Shakespeare Week italiana per celebrare sia la nascita che la morte del Bardo (avvenute rispettivamente il 23 aprile 1564 e il 23 aprile 1616). Durante questo periodo, la città si anima con una serie di eventi e iniziative che si svolgono in diversi luoghi, inclusi il Teatro Satiro Off, offrendo al pubblico un’ampia gamma di esperienze culturali legate al mondo di Shakespeare.

Il mese di aprile dal 18 al 28 vede Casa Shakespeare presentare il suo festival, che offre una serie di spettacoli ed eventi a tema Shakespeare pensati sia per il pubblico adulto che per i giovani. Per il pubblico generale, il festival propone una vasta gamma di performance e appuntamenti incentrati sulle opere del celebre drammaturgo. Per le scuole, sono previste attività educative e spettacoli adatti alla fascia d’età degli studenti, offrendo loro un’esperienza coinvolgente e formativa nell’ambito del teatro shakespeariano.

PROGRAMMA

La Shakespeare Week* al Teatro Satiro Off

Giovedì 18 ore 19.30: “Henry The Fifth”, in prima assoluta. Nuova produzione di Casa Shakespeare. Monologo di Solimano Pontarollo. Drammaturgia di Andrea de Manincor.

Sabato 20 ore 15.30: “Incontro con l’autrice: Beatrice Zuin e L’Erbario di William Shakespeare” Presentazione del libro che racconta la profonda connessione di William Shakespeare con la natura e le piante. Evento gratuito e prenotazione obbligatoria.



La Shakespeare Week al Shakespeare Interactive Museum

Da venerdì 26 alla domenica 28 il S.I.M. apre il suo spazio espositivo per un’esperienza unica nel suo genere teatrale e digitale: la Generative Experience e “Giulietta e Romeo” in realtà virtuale. Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 26 e domenica 28 (turni di mattina) il S.I.M. apre per i giovani di 10/17 anni appassionati di Shakespeare. Disponibilità limitata.



La Shakespeare Week nella città

Sabato 20 ore 16.00: “Shakespeare Walk” – Una passeggiata nella città con 37 stazioni che racconta tutte le opere del Bardo. Evento gratuito e prenotazione obbligatoria.

Domenica 21 ore 10.30: “Walking with Romeo & Juliet e SIM” VERONA – Tour itinerante per Verona con Romeo e Giulietta e una guida specializzata che termina con la visita allo Shakespeare Interactive Museum (SIM). Biglietti online.



SPECIALE: La Shakespeare Week per le scuole

Il 18, 19, 22 e 23 Aprile: “Walking with Romeo & Juliet” VERONA – Passeggiata teatralizzata in lingua inglese e una guida specializzata. Scopri le nostre Proposte Didattiche.

Il 19, 24 e 27 Aprile: “Walking with Shylock” VENEZIA – Tour itinerante con Shylock e una guida specializzata. In collaborazione con ON VIEW Experinces&Wedding per Shakespeare in Veneto.

Venerdì 26 ore 19:30: “Rebellious Hearts – a study of Romeo and Juliet” saggio finale della Fracastoro Shakespeare Company, diretta da Chiara Da Ronche per Casa Shakespeare. Evento gratuito aperto al pubblico

Foto @copyright Casa Shakespeare/Giordano Dapiran



*Shakespeare Week.it è la versione italiana, organizzata da Casa Shakespeare, del noto festival internazionale dedicato alle opere del Bardo. Il nostro è l’unico festival italiano accreditato e riconosciuto dallo Shakespeare Birthplace Trust, ente organizzatore della Shakespeare Week di Stratford-upon-Avon. Link: https://www.shakespeare.org.uk/